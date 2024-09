JLo y su look con jeans a la cadera que dicen que no la favoreció por este detalle: “ha sido su peor separación”

Jennifer López sigue dando de qué hablar tras su separación y divorcio de Ben Affleck, y es que la cantante ha sido captada con diferentes looks y el más reciente no la favoreció.

Muchos dicen que la famosa hace un esfuerzo por mostrarse sonriente y feliz para los paparazzis, pero en realidad no es así, pues estaría muy triste y afectada por el divorcio.

De hecho, hace unos días fue captada bailando en la calle durante una salida con su hija Emme, pero muchos aseguran que solo es una “fachada” para aparentar que está bien, pero en realidad no es así.

El look de JLo con jeans a la cadera que dicen que no la favoreció por este detalle: “ha sido su peor separación”

Jennifer López fue captada este jueves en un spa luciendo un atuendo juvenil y moderno por el que la han criticado y aseguran que esta vez no la benefició.

La cantante y actriz llevó unos jeans a la cadera con un top blanco y chaqueta azul y complementó con tacones con transparencias, pero dicen que este tipo de jeans era muy pequeño para ella y se le veía que no era de su talla.

Y es que aseguran que esto hizo que su abdomen no luciera tan plano y tonificado como siempre, por lo que la invitaron a usar ropa de su talla, y también la criticaron por su cabello.

“Esos jeans debe dejarlos atrás por favor”, “se nota que son unos jeans muy pequeños para ella”, “por favor ya los jeans a la cadera no están de moda, y no la benefician para nada”, “Este cabello también pide un día de spa 😮😂”, “ese pantalón la hizo ver más gorda”, “JLo vístete acorde a tu edad y tu cuerpo por favor”, “esa peluca se ve hasta mal puesta”, “de verdad que este look la hizo ver terrible, ha sido su peor separación”, “Ben hasta le ha afectado el look a JLo, ya ni se sabe vestir”, y “demasiado apretados esos jeans”, fueron algunas de las reacciones en redes.

A través de las redes y frente a los paparazzis la famosa demuestra que está bien, de hecho hace unos días compartió un video en el que le hacía publicidad a su bebida Delola y tomaba un trago, luciendo hermosa y dejando ver que está feliz y enfocada en su trabajo, pero fuentes cercanas a ella han dicho a medios estadounidenses que no está tan bien como aparenta.