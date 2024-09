“Qué cringe”, el “extraño” video de prima de Ben Affleck en medio de su divorcio de JLo que indigna en redes

Una Jennifer está causando polémica en redes y no se trata de Jennifer López, sino de una prima política de Ben Affleck, que lleva el mismo nombre de la cantante.

Jennifer Affleck es la esposa de Zac Affleck, quien es primo hermano del famoso actor, y es muy activa en redes, donde tiene más de un millón de seguidores.

La joven, quien además participa en el reality de Hulu, Secret Lives of Mormon Wives, sorprendió en redes con su más reciente video de TikTok donde se denomina la nueva “Jenny from the block”.

“Qué cringe”, el “extraño” video de prima de Ben Affleck tras su divorcio de JLo que indigna en redes

Jennifer Affleck publicó un video en el que se muestra en la peluquería y deja ver su nuevo look con cabello largo y rubio y canta el tema de Jennifer López, Jenny From the Block.

Además, la joven escribió en la descripción del video que es la “nueva Jenny from the block”, o “la nueva Jenny de la cuadra”, justo en medio del divorcio de Ben Affleck y la famosa cantante.

Esto generó polémica en redes, donde miles se han mostrado indignados de este gesto de la joven y dicen que les resulta muy raro y otros consideran que es completamente inapropiado, debido a la ruptura y divorcio tan polémico y doloroso que está atravesando la pareja.

“Publicar la canción de Jennifer Lopez como la prima política de Ben Affleck en medio de su divorcio es diabólico”, “Qué vergüenza”, “esto es muy extraño, creo que ella le tiene ganas a Ben y no al primo”, “qué cringe”, “Ella nunca será jlo y chica adiós”, “quiere llamar la atención y lo hizo de la peor manera”, “jaja el hecho que seas Jennifer Affleck no te convierte en JLo”, y “qué increíblemente de mal gusto e inmaduro usar su canción cuando están en medio de un divorcio”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Además, otros consideran que esta fue una burla hacia la cantante y actriz y sus fans están muy enojados y le han pedido que deje de denominarse así, pues la única “Jenny from the block” es Jennifer López.

La joven no respondió ante la polémica que causó en redes, ni eliminó el video, al contrario, siguió compartiendo videos, bailando, que es de lo que más hace y comparte en sus redes.