¿Se lo eliminará? Este es el tatuaje que Irina Baeva comparte con Gabriel Soto

Irina Baeva, luego de casi 2 meses desde su separación con Gabriel Soto, se encuentra en un proceso de duelo mientras se prepara para regresar a Univisión como antagonista en la telenovela La historia de Juana. Recientemente despidió su etapa en el teatro con Aventurera, por lo que se encuentra lista para un nuevo episodio en su vida.

Aunque claro, lo emocional tardará más tiempo en sanar, como ella misma reveló a los medios de comunicación sobre sus sentimientos tras la ruptura.

La última foto de Gabriel Soto e Irina Baeva que la actriz publicó en su Instagram | (Instagram)

“Una relación de tantos años no es algo fácil de sanar, no es algo fácil de darle la vuelta tan rápido, por lo menos en mi caso, estoy en un proceso que no quiero forzarme a sentir nada, no quiero forzarme a apurarme a salir de esto y buscar otra relación”, expresó.

La actriz de 31 años enfatizó que en este momento prefiere enfocarse en su familia, amigos y sus perros, siendo estos quienes ocupan un lugar especial en su corazón. Sin embargo, surge la incógnita sobre el tatuaje que Irina comparte con Gabriel Soto y qué ocurrirá con él ahora que su relación ha llegado a su fin.

Esto es lo que Irina Baeva hará con el tatuaje que comparte con Gabriel Soto

No muchos saben que la rusa se realizó un tatuaje en 2018 que el protagonista de telenovelas también tiene en su espalda. Este es un símbolo maya que representa la unidad. A pesar de la separación con Soto, Irina Baeva mantiene en alto el significado del tatuaje como un vínculo con México, país que le ha permitido alcanzar sus sueños.

“Ese tatuaje es con México. Eso es un símbolo maya, quiere decir que yo soy tú y tú eres yo y todos somos uno, y eso es algo que significa mucho para mí, más que nada se queda en mí como algo muy mexicano”, dijo, negando que lo fuese a retirar de su cuerpo o modificar.