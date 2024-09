¿Se reveló el misterio? Shanik asegura que Gomita no robó anillo de Cecilia y esto confesó

El encuentro entre ‘Gomita’ y Cecilia Galliano era de los más esperados tras la salida de la influencer de La Casa de los Famosos, luego que esta fuera acusada de haber robado el anillo de compromiso de la presentadora hace algunos años atrás.

Aunque ambas han mostrado que hubo borrón y cuenta nueva en su relación al abrazarse y dejar atrás la polémica, ha sido Shanik Berman quien ha hablado nuevamente sobre lo sucedido haciendo una confesión sobre el verdadero culpable del delito.

La conductora aprovechó la gira de medios que se encuentra realizando Araceli Ordaz, nombre verdadero de ‘Gomita’ para contarle quien verdaderamente se quedó con el anillo de Cecilia, causando gran sorpresa.

Esto dijo Shanik sobre el robo del anillo de Cecilia Galliano

Durante una entrevista con Pablo Chagra y Shanik Berman, ‘Gomita’ escuchó distintas quejas sobre los momentos polémicos que protagonizó dentro de la casa y también revivieron situaciones del pasado.

Fue durante dicha conversación cuando Shanik revelaría quien realmente robó el anillo de Galliano, quitándole la responsabilidad a quien fue su compañera.

“Te tengo que contar algo, porque yo la entrevisté y le dije: ‘Oye, sí te agarraste el diamante de Ceci Galliano’. Pero nos dijo Javier, el productor de ese entonces, que el de la intendencia hizo así con la escoba y que él tiene la imagen”, expresó.

Berman recalcó que ni ella ni su hermano fueron culpables pese a que se les ha culpado por muchos años, pues habría sido un trabajador de limpieza.

“Ella no fue y Lapizito tampoco”, abundó Shanik Berman sobre la polémica del anillo.

Pese a las declaraciones de Shanik, usuarios en Internet han asegurado que no confían en sus palabras pues acusan a ‘Gomita’ de haber tomado artículos de otros compañeros durante el programa.

“Aquí Todos los que no creemos y sabemos que le gusta agarrar lo que no es suyo y tenemos pruebas con @galamontes le tomo sus cosas ya hay mañas”, “Shanik lo que no sabe se lo inventa”, “No le creo NADA a Shanik”, “Pues si así fue porque hay videos en donde toma una blusa de Gala?”, han comentado.

Fue en 2014 cuando se suscitó la polémica luego que Mark Tacher le pidiera matrimonio a la argentina, durante una emisión del programa ‘Sabadazo’, pero el cual habría perdido en dicha emisión.

“Yo lo vi. Ella estaba bailando y salió volando el anillo. De repente pasó un tipo corriendo, vestido de payaso quién sabe por qué, y agarró del piso el anillo. Lo vi perfecto. Él no devolvió el anillo”, mencionó Mark Tacher en “Sale el Sol”.