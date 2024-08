“Está obsesionada”: señalan a Gomita por copiar el estilo de Gala Montes

A pesar de la rivalidad que las habitantes de ‘La Casa de los Famosos México’ han declarado, usuarios de redes sociales señalan que Gomita “está obsesionada” con Gala Montes, al punto de copiarle sus peinados.

En el posicionamiento del domingo 25 de agosto, Gala Montes y Gomita protagonizaron un intenso momento; Araceli Ordaz se colocó detrás de la actriz y reveló el dolor que sintió al haber sido llamada “perra” y mencionó que ella nunca se referiría así a las chicas del Team Mar.

Gala respondió describiéndola como “incongruente”, y le comentó: “Tú y yo no vamos a ser amigas nunca, porque yo no soy igual que tú, yo sí sé ser amiga, yo sí sé ser leal”, y finalizó su discurso diciendo: “Y otra cosa, no eres buena actriz”.

Cabe mencionar, que gran parte de esta enemistad surge a raíz de Agustín Fernández, ya que ambas están interesadas en el influencer. No obstante, Gomita ha sido rechazada en varias ocasiones por el argentino, al contrario de Gala, quien incluso lo ha besado más de una vez.

¿Gomita intenta copiar a Gala Montes?

Gomita copiando los peinados de Gala Montes se convirtió en un tema de debate en redes sociales. Diversas personas en internet han señalado que la creadora de contenido se ha hecho el mismo peinado que la protagonista de “Vivir de amor” al poco tiempo de vérselo.

En una publicación realizada por el usuario de X @soyeddynieblas en el que se hace una comparación de los estilos de cabello de Gala y la réplica de Gomita, usuarios de la mencionada red social dejaron su opinión al respecto:

“Se pasó, literal Gala se peinó así antier y ella al siguiente día igual”, “Yo lo noté ayer, traía el chongo con cabellito alocado, lo que justo Gala se había hecho antes. Anda obsesionada con Gala”, “No se quiere ni se valora. Es una mujer envidiosa y carece de personalidad”, “Está traumada con Gala” y “La original y la de Temu”.