“Quiere copiar a Yailin”, los looks de la novia de Anuel en su embarazo por los que dicen que la imita

La novia del cantante ha recibido críticas por sus looks en su embarazo

Hace unas semanas Anuel y su novia Laury Saavedra sorprendieron al anunciar que estaban esperando a su primer bebé juntos, y el cuarto del cantante.

La pareja, quien ya tiene más de un año juntos, realizaron la revelación del sexo de su bebé y están esperando a una niña.

El cantante ya tiene dos niñas, Gianella y Cattleya, a quienes tuvo con mujeres diferentes, Melissa Vallecilla y Yailin la más viral.

A través de sus redes, la novia actual del cantante, quien es modelo, ha presumido su barriguita de embarazo en diferentes looks, pero ha recibido críticas.

“Quiere copiar a Yailin”, los looks de la novia de Anuel en su embarazo por los que dicen que imita a la cantante

Laury Saavedra, la novia de Anuel, ha dejado ver su barriga de embarazo en sexys looks, demostrando que una embarazada puede lucir moderna y juvenil.

La modelo dejó su barriga al descubierto llevando un pantalón con top y chaqueta Gucci, en tono beige, joyas, y unos lentes azules.

Además, también presumió su ‘baby bump’ con una minifalda y top de mangas cortas en tono blanco y negro, luciendo hermosa y moderna.

Sin embargo, muchos aseguran que está imitando a Yailin, pues dicen que la cantante llevó algunos looks parecidos tanto embarazada como antes y después.

Otros aseguran que la culpa es de Anuel, pues sería él quien compra sus outfits y les dio a ambas las mismas prendas.

“Está copiando a Yailin”, “se viste como Yailin, pero jamás la igualarás”, “esta mujer no tiene ni estilo propio”, “y que modelo y se viste copiando a la ex del novio”, “esa barriga se ve rara, la de Yailin era más linda”, “estos looks siento que los vi en Yailin”, y “lo siento pero Anuel como que le dio la misma ropa a las dos”, fueron algunas de las reacciones.

Por su parte, también critican la barriga de la modelo venezolana, pues dicen que no parece real, y que se ve “extraña”.

Lo cierto es que la novia del cantante urbano y él se muestran muy felices en redes en la dulce espera de su hija, y ella presume en redes su barriguita sin temor.