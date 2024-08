Hace más de un año que Anuel y Yailin la más viral tuvieron a su hija Cattleya, y luego de ello, decidieron separarse y han estado batallando.

PUBLICIDAD

Muchos aseguran que el cantante se ha alejado de su hija y no se ha hecho cargo, pero él asegura que no ha sido así, y de vez en cuando ha compartido fotos con sus hijos, incluyendo a su hija menor.

Yailin es quien tiene a su hija el mayor parte del tiempo y ha dejado ver que es una niña muy feliz, a la que constantemente lleva de viaje, de paseo y le da lo mejor.

“Grande e idéntica a Anuel”, Yailin muestra cómo luce su hija Cattleya a más de un año y sorprende

A través de la cuenta oficial de Cattleya en Instagram, Yailin la más viral dejó ver algunas fotos de la pequeña que tiene un año y cinco meses y sorprende con lo grande que está.

En las fotos se ve a la pequeña con una blusa blanca y una braga rosa y su cabello lo llevaba con unos moñitos, luciendo hermosa y muchos aseguran que es idéntica a Anuel.

“Entre más crece más se parece a su papi”, “wow es idéntica a Anuel”, “anuel no la puede negar porque es igualita a él”, “de todos sus hijos ella es la que más se parece”, “que grande está esa niña y cachetona, es hermosa”, “es la copia de anuel, no sacó nada de Yailin”, “La versión mujer de anuel aa”, “es el clon de anuel”, “ni anuel se parece tanto a él como su hija jaja”, y “Yailin mi amor tú te quedaste dormida porque esa niña no sacó nada tuyo”, fueron algunos de los comentarios en redes.

Yailin y Anuel Muchos aseguran que la pequeña es idéntica a su papá (@cattleya_guillermo/Instagram)

El pasado 9 de junio el cantante compartió algunas fotos con su hija Cattleya donde él la llevaba cargada en una camioneta y escribió “Luces de mis ojos 🤩🐢🍪🐛🙊❤️‍🔥”, demostrando que sí ve a su hija, y pasa tiempo con ella, a pesar de los problemas con Yailin, y también convive con sus otros hijos de diferentes madres.

A través de su cuenta de Instagram, Yailin deja ver que Cattleya tiene un gran estilo, y disfruta mucho junto a ella a pesar que la critican, ella demuestra que es una gran madre.