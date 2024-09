“Parecen de 15 años”, Laura Flores y Maribel Guardia posan con looks de nueva serie y sorprenden a todos

Las actrices sorprendieron con estos looks de su nueva serie

Una nueva serie se está grabando y cuenta con grandes actrices de México, entre ellas Maribel Guardia y Laura Flores.

Se trata de la serie Cómplices que se transmitirá por VIX y cuenta con actuaciones de Lucía Méndez y Marjorie de Sousa, que junto con las actrices antes mencionadas son las protagonistas.

Las grabaciones ya comenzaron y algunas de las protagonistas dejaron ver cómo lucen para la serie y han sorprendido con sus looks y apariencia.

“No se parecen”, Laura Flores y Maribel Guardia posan con looks de nueva serie y sorprenden a todos

Laura Flores y Maribel Guardia compartieron unas fotos mostrando sus looks con corsé, minifaldas, pantimedias blancas, tacones y pelucas extravagantes blanca y rubia.

Laura escribió “Asi o mas originales? Cómplices, una serie divertida con hechos inesperados se estrenará en 2025″, mientras que Maribel dijo “Nos verán si Dios quiere por la serie #complices en la plataforma de @vix . Les va a encantar ♥️”, emocionando a sus seguidores y fans.

Pero, además de lucir hermosas, muchos aseguraron que no se parecían y que hasta parecían de 15 años con esos looks y maquillaje.

“Wow ni se parecen, parecen chavas de 15″, “amé esos looks y ustedes divinas”, “que looks tan espectaculares, las rejuvenecieron bastante”, “me encanta lo divinas que se ven, parecen de 15 de veras”, “wow la serie empezó bien, que looks tan arriesgados”, “se ven super jóvenes, que increíble”, “no parecen señoras de 50 y 60, se ven muy lindas”, y “no se parecen, está súper este look”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Esta serie tendrá una mezcla de drama y comedia, con un humor negro y sigue a cuatro mujeres que trabajan juntas en un programa de televisión, y sus vidas dan un giro inesperado cuando se muere su productor, un hombre que las atormentó por años, por lo que se convierten en sospechosas del asesinato.

La serie será estrenada en el 2025 y transmitida por VIX, y los fans ya no pueden esperar a verla y más, luego de ver a las actrices con estos increíbles looks.