“¿Quién le dijo que canta?”, critican a nuera de Maribel Guardia por su obra musical y aseguran que “da pena”

Imelda Garza, la nuera de Maribel Guardia está siguiendo sus pasos en el mundo de las obras de teatro y ya ha protagonizado varias en las que además, sorprende con su voz.

La joven está tratando de abrirse paso por sí sola en el mundo del espectáculo, creando su propia carrera, sin tener que ser “la nuera de” o “la esposa de” y poco a poco lo está logrando.

Critican a nuera de Maribel Guardia por obra musical que protagoniza

Recientemente, la nuera de Maribel Guardia, Imelda Garza, presentó a los medios el musical La rueda de la fortuna, en la que su hijo y el de Julián Figueroa, José Julián, debutará como actor.

En el video publicado por la cuenta de TV y Novelas se ve a Imelda en el centro del escenario y de sus compañeros, luciendo una camiseta verde anudada a la cintura con unos skinny jeans y tenis, mientras canta.

Sin embargo, le han llovido las críticas, pues aseguran que no canta bien y además le reprochan que no se sabía bien la letra.

“No se sabe la letra que falta de respeto a sus compañeros”, “Ay perdón, pero quién le dijo a esta niña que sabe cantar?”, “solo se aprovecha que su suegra es Maribel Guardia, así ha llegado lejos porque talento no tiene”, “Honestamente no me parece que tenga voz para el nivel de una obra musical 🤔”, “En teatro puede haber error pero que se note es patético, no se sabe la letra”, “A esa ni en casa la ubican del semejante ridículo que hace 🤡🤡”, “da penita la verdad”, y “Ella por más que se esfuerce no brilla no tiene gracia”, fueron algunas de las duras críticas que recibió.

Sin embargo, otros salieron en su defensa y aseguraron que es normal que se le olvide la letra pues puede estar nerviosa, y afirmaron que sí canta bien, pero le falta mayor preparación.

Lo cierto es que la joven cuenta con el apoyo de Maribel Guardia y además en este musical estará junto a su hijo, quien quiere seguir sus pasos y los de su padre.