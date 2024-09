Al estilo Ben Affleck con JLo: el gesto de CR7 con Georgina Rodríguez que causó controversia

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo se perfilan como una de las parejas más comentadas del mundo deportivo y de la farándula, al tratarse de uno de los jugadores de fútbol más importantes del mundo y la cantidad de seguidores que ha sumado la influencer al posicionarse como toda una modelo de prestigiosas marcas.

Los famosos que mantienen una vida llena de lujos, ahora han sido captados por paparazzis en un viaje paradisíaco a St. Tropez donde han presumido con todo su relación, así como sus cuerpos tonificados, robando miradas en redes sociales, tras las fotos que se han filtrado.

CR7 Y Gio fueron captados aprovechando de los últimos días del verano, paseando en el lujoso yate del jugador y para sorpresa de muchos quedó registro de una escena bastante íntima que ha dividido opiniones en redes sociales, al recordar un icónico momento de Jennifer Lopez con Ben Affleck.

El gesto de CR7 con Georgina que recordó una escena de Jlo con Ben Affleck

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han formado una familia junto a sus seis hijos y a lo largo de su relación han quedado envueltos en distintos escándalos e incluso rumores de ruptura. Sin embargo, ellos se han encargado de desmentir cada uno de estos al posar juntos.

En su último paseo, el jugador luso se puso bastante cariñoso con su pareja al agarrar el trasero de la modelo cuando esta intentaba subir al yate luego de darse un baño en la playa y su gesto ha causado gran controversia.

La imagen ha recordado el particular momento que vivieron JLo y Ben luego de retomar su romance al ser captados de igual manera vacacionando también en St. Tropez, y el actor es captado jugando con el trasero de la diva, tal como llegó a suceder durante una escena del video de 2002 Jenny From The Block.

En el caso de Georgina y Cristiano su postal ha generado un debate entre quienes apoyan el gesto sensual y quienes lo consideran vulgar. En la misma se puede ver a Rodríguez con un traje de baño de dos piezas en color blanco mientras voltea para ver al deportista sorprendida por su gesto.

“Mi pareja más sexy”, “Si él estuviera realmente enamorado de ella, ¡se habría casado con ella”, “Él solo intenta aparentar”, “Esto es una red flag”, “Demasiado para las redes sociales. ¡Qué asco!”, “Ya saben lo lo tiene loco”, han sido algunos comentarios en redes.