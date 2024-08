Galilea Montijo y Georgina Rodríguez usaron el mismo vestido dorado, pero fans llamaron a una “vulgar” y a otra “diosa”

Georgina Rodríguez interrumpió por un momento los posteos de sus vacaciones para hacer el anuncio de la llegada de la tercera temporada de su serie documental ‘Soy Georgina’ que se transmite a través de Netflix y que se ha colocado como una de las más exitosas de la famosa plataforma de streaming.

PUBLICIDAD

Dicho anuncio lo hizo con un triunfal regreso a redes sociales, luego de que tan solo un día atrás la decisión de cortarse su larga cabellera indignara al público, pues, no se trató de un simple cambio de look, sino que molestó a sus fans el hecho de que el mechón del que se deshizo, lo arrojara al mar, razón por la que algunos incluso, pidieron una multa por contaminar así el océano.

Aunque fans no perdonaron su acción, fue su reciente anuncio de la tercera temporada de su show en Netflix, fue el que acaparó la atención luego de aparecer ataviada en un vestido dorado con un cambio de look en su pelo, pasando del negro azabache al rubio, pero esta prenda no pasó desapercibida, pues los más observadores se dieron cuenta que esa pieza ya la habían visto en televisión cuando Galilea Montijo se enfundó en este diseño para la primera gala de La Casa de los Famosos.

Georgina Rodríguez Netflix (Netflix)

Georgina Rodríguez y Galilea Montijo llevaron el mismo vestido dorado

Georgina Rodríguez reapareció cubierta de dorado para promocionar la nueva temporada de su serie documental cambiando su larga cabellera negra azabache por un tinte rubio por la que se llevó aplausos y algunas comparaciones con cantantes como Yailin, Beyoncé, Bad Gyal y Karol G.

Sin embargo, los más observadores se dieron cuenta que estaba utilizando un vestido de la diseñadora griega Dimitra Petsa, conocida en el ámbito de la moda como ‘Di Petsa’ que pertenece a la colección de primavera ‘ready to wear’ 2024, inspirada en la mitología griega y particularmente en la diosa Afrodita y el viaje del amor: “Representa la forma en que el cuerpo de uno se sexualiza cada vez más a medida que creces, empujándote al mundo para experimentar y descubrir el amor propio”.

Los diseños de Di Petsa, también fueron utilizados por Shakira, particularmente para su videoclip con Karol G para ‘TQG’, que deja ver que la creadora de estas prendas, juega con las texturas enfocada en ‘wet looks’ inspirada en fluidos corporales como si estuvieras portando una pieza ‘mojada’.

El vestido dorado que usó Galilea Montijo en la primera gala de La Casa de los Famosos México 2

Galilea Montijo impactó a todos con un sensual atuendo en el estreno de La Casa de los Famosos México que se trató de nada más y nada menos que del diseño ‘Love’ de Di Petsa, el mismo que acaba de presumir Georgina Rodríguez y que alcanzaría un valor de casi 6 mil dólares, que rápidamente fue recordado por los fans de la pareja de Cristiano Ronaldo: “Le robó el vestido a Galilea Montijo”, “El vestido de Galilea Montijo”, “Trae el mismo vestido que usó Galilea Montijo en la primera emisión de La Casa de los Famosos”.

Sin embargo, Galilea Montijo no corrió con la misma suerte, pues además de escandalizar al público por el precio de su prenda, sus detractores no pararon de decirle que lucía “vulgar” a diferencia de Georgina Rodríguez, quien fue adulada por la decisión de su look llevándose el título de “diosa”.