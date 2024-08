La inesperada advertencia de Pepe Aguilar a Nodal, luego que este hablara de su relación

Christian Nodal llenó de elogios a Pepe Aguilar, su ahora suegro, a solo un mes de haberse casado con su hija Ángela Aguilar, por lo que descartó una posible mala relación entre ambos, debido al inesperado romance.

El intérprete se mostró agradecido por el recibimiento que ha tenido dentro de la dinastía Aguilar y el apoyo que le han brindado desde hace muchos años en lo personal y profesional.

“Conmigo ha sido súper bueno, es una persona que ha sido muy empática. Uno como papá siempre quiere lo mejor para las hijas y bueno, yo estoy con su tesoro básicamente. Estoy con una de las personas más bellas que tiene en la vida, uno de sus amores más grandes. Él me ha recibido con mucho amor, con mucho respeto”, dijo.

La advertencia de Pepe Aguilar a Nodal

Tras los elogios de Christian Nodal, ahora le ha tocado el turno a Pepe Aguilar de hablar sobre su yerno pero lejos de llenarlo de elogios, este le lanzó primeramente una polémica advertencia.

“No me conoce todavía, no me conoce. No, pues yo creo que ya uno como ser humano es como le lleguen, o sea, obviamente, yo creo que… Juan Gabriel tenía una canción que decía ‘por las buenas soy muy bueno, por las malas soy muy malo’”, dijo durante entrevista en el programa ‘Ventaneando’.

Pese a sus contundentes palabras, Don Pepe también mostró su cariño por el esposo de su hija menor a quien describió como “un buen muchacho”, pese a todos los comentarios negativos que ha recibido por romper con Cazzu a solo 10 meses de ser padres.

“Si él es respetuoso como lo ha sido, si es serio como lo ha sido, si es como ha sido, pues así se le trata, y aparte es un buen muchacho, o sea, se da a querer el cabr**n”, sostuvo.

La relación de Nodal con Ángela ha sido objeto de escrutinio y duros comentarios, pues ella ha sido acusada de entrometerse en la relación de su ahora esposo con la argentina, por lo que más de uno le pidió a Pepe que tomara las riendas en la vida de su hija y hasta criticaron su crianza.

Sin embargo, ellos han ignorado dichos señalamientos y se les ha visto felices en cada una de sus apariciones y celebraciones juntos.