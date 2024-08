¿Karma? El encuentro de Ángela Aguilar y músico de famosa banda que desataría los celos de Nodal (VIDEO)

¿Ángela Aguilar a punto de desatar los celos de Christian Nodal? La nieta de Flor Silvestre ha vuelto a acaparar la atención luego de un particular encuentro con un integrante de una famosa agrupación de banda que dejaría ver que el cantante de ‘Botella tras Botella’ tiene un nuevo “fan de su relación” o al menos eso parece para los internautas.

PUBLICIDAD

Hace unos días Ángela Aguilar y Christian Nodal celebraron su primer mes de casados, ella compartiendo un video inédito de ese día y un amoroso mensaje a través de sus redes sociales en el que se podía leer: “Un mes, vida mía”, todo mientras el clip de solo unos segundos deja ver a la joven de 20 años cantando ‘Contigo a la Distancia’ un tema que, durante una entrevista, aseguró que dedicaría cuando estuviera profundamente enamorada.

Sin embargo, un nuevo video que comenzó a circular en las redes sociales, dejaría ver que Christian Nodal tendría un nuevo “fan de su relación” pues fue un encuentro de Ángela Aguilar con un integrante de una banda el que quedó capturado, desatando una ola de comentarios donde han advertido de los celos del cantante sonorense.

El encuentro de Ángela Aguilar con músico de famosa banda que “pondría celoso a Nodal”

Luis Fermín, tarolero de la famosa banda La Adictiva, compartió a través de sus redes sociales su particular encuentro en backstage con Ángela Aguilar por el que se desataron una ola de comentarios sobre los posibles celos de Nodal, y es que, el músico no pudo evitar sonrojarse ante la presencia y beso de la cantante de ‘Mis Amigas las Flores’, en el video describen: “Todos los sueños tienen un significado: - Los sueños de Luisito”.

Todo sucedió mientras Luis Fermín, estaba mostrando las firmas que acumulaba una de las paredes del lugar en el que se estaban presentando, dejando ver la serie de artistas que habían pisado el mismo recinto, “Todas las firmas de los artistas que han venido, por ejemplo, aquí está el quebradita time, otro que pueda…”, comenzó diciendo hasta que fue interrumpido cuando Ángela Aguilar pasó y saludó a todos los que se encontraban en el lugar incluyendo al músico a quien se acercó para darle un beso en la mejilla descolocándolo por completo diciéndole “Qué onda, ¿cómo estamos?”.

Sin embargo, su sorpresa por estar junto a la más joven de la dinastía Aguilar fue tal que olvidó de lo que estaba hablando: “Pues ya se me olvido, se me fue el pedo ya”, lo que rápidamente desató burlas de sus compañeros, quienes le dijeron que hasta se había puesto rojo luego de ver a la cantante, eso sí, el músico también hizo una broma del momento y comentó en el video: “Quedé como tomate, y dice la canción ‘Tal vez me ponga nervioso si te veo’”.

La reacción del público al encuentro de Ángela Aguilar y Luis Fermín de La Adictiva

La ola de comentarios ante el encuentro de Ángela Aguilar y Luis Fermín rápidamente comenzaron a llegar, y es que, mientras unos aseguran que el tarolero de La Adictiva podría ser “fan de la relación” de Nodal, otros están esperando la reacción del esposo de la cantante, asegurando que podría expresar sus celos.

“Aguas con los celos de Nodal”, “Se puso nervioso”, “Se le fue el aire”, “Nodal salió del chat”, “Que se sale de la conversación porque se pone celoso”, “Como cuando ves a Angela Aguilar y la saludas como a tu vecina”, “Se quedó sin palabras, se pausó el cerebro al ver a la hermosa Ángela Aguilar”.