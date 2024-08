Ésta es la docuserie de Netflix que ha sido rival del caso Laci Peterson esta semana: tienes que verla ahora

Los peores ex del mundo

Las docuseries de true crime han capturado la fascinación del público en plataformas como Netflix, dominando el Top 10 semanal con una regularidad impresionante. Este interés por las producciones basadas en casos reales de crímenes se debe a su habilidad para enganchar a la audiencia con historias impactantes, personajes complejos y situaciones que exploran los rincones más oscuros de la naturaleza humana. Entre estas docuseries, “American Murder: Laci Peterson” ha destacado recientemente por su tratamiento detallado y emocional del caso real de Laci Peterson.

PUBLICIDAD

Laci Peterson, una mujer de 27 años que estaba embarazada de ocho meses, desapareció de su hogar en Modesto, California, en la víspera de Navidad de 2002. Cuatro meses después, los cuerpos de Laci y su hijo no nacido fueron encontrados en una costa cercana. Su esposo, Scott Peterson, fue acusado de asesinato en primer grado por la muerte de su esposa y de asesinato en segundo grado por la de su hijo.

American Murder: Laci Peterson La serie revisita el caso con nuevas entrevistas y revelaciones (Netflix)

A pesar de que Scott siempre ha mantenido su inocencia, la docuserie ofrece una exploración profunda del caso, presentando entrevistas, evidencia y análisis que permiten a los espectadores sacar sus propias conclusiones. La fascinación por esta serie refleja el interés persistente del público por los casos de true crime, especialmente aquellos que presentan un alto nivel de intriga y controversia.

Sin embargo, “American Murder: Laci Peterson” no es la única docuserie de true crime que ha captado la atención del público en Netflix. “Worst Ex Ever” es otra producción reciente que ha ganado popularidad y se ha convertido en una competencia directa en términos de espectadores. Esta serie explora el lado más oscuro de las relaciones amorosas, desde traiciones impactantes hasta tramas de asesinato, utilizando testimonios de testigos para desentrañar las historias de personas que han vivido experiencias traumáticas con sus ex parejas.

Estos son algunos episodios impactantes de “Worst Ex Ever”

Los peores ex del mundo Esta docuserie te enganchará desde el primer episodio (Netflix)

La popularidad de estas docuseries de true crime en Netflix, como “American Murder: Laci Peterson” y “Worst Ex Ever”, refleja un apetito creciente del público por historias que exploran los límites de la moralidad, la justicia y la naturaleza humana. A través de relatos detallados y perspectivas únicas, estas series no solo entretienen sino que también invitan a la reflexión y al debate, consolidando su lugar en la cultura popular actual.

Sin duda “Worst Ex Ever” o “Los peores ex del mundo” se ha convertido una gran opción para ver si te gusta este género. Aquí te dejamos una probada de algunos episodios.

El primer episodio de “Worst Ex Ever” se titula “Dating the Devil” y se centra en Benjamin Foster, un hombre con un historial inquietante de violencia. La serie narra cómo Foster, después de ser liberado de la cárcel por atacar a una exnovia, continuó con su patrón de abuso y violencia, culminando en una serie de eventos que llevaron a su muerte. La narrativa no solo detalla los crímenes cometidos por Foster, sino que también explora las experiencias de sus víctimas, proporcionando una perspectiva humana y emocional que resuena fuertemente con los espectadores.

PUBLICIDAD

Los peores ex del mundo Esta docuserie te enganchará desde el primer episodio (Netflix)

El segundo episodio, “Betrayed By the Badge”, aborda la historia de Seemona Sumasar y su relación con Jerry Ramrattan, quien utilizó mentiras y manipulación para controlar su vida. Ramrattan no solo cometió crímenes horribles, sino que también intentó incriminar a Sumasar en un complot elaborado para desacreditarla antes de su juicio por violación. La serie documenta cómo Sumasar pasó meses en prisión por crímenes que nunca cometió, antes de que finalmente se revelara la verdad.

El tercer episodio, “Killing for Custody”, se enfoca en Eric Hill y su lucha por la custodia de su hija, que llevó a un trágico asesinato. La serie detalla cómo su ex esposa, Rosa, y su madre, Mei, idearon un plan para asesinar a la abuela de Eric, Sally Hill, en un intento desesperado por obtener la custodia de la niña. La narrativa se vuelve aún más escalofriante cuando se revela el nivel de planificación y la brutalidad de los crímenes.