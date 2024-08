Internautas se horrorizan ante perturbadores detalles que pasaron desapercibidos en el caso “Laci Peterson” de Netflix

En los últimos años, las docuseries en Netflix han capturado la atención de una audiencia global, especialmente aquellas que abordan temas de true crime. El atractivo de estas series radica en su capacidad para ofrecer una visión profunda y a menudo perturbadora de crímenes reales, explorando no sólo los eventos en sí, sino también los aspectos psicológicos y sociales que los rodean.

La fascinación por el true crime no es reciente, pero la forma en que Netflix ha apostado por ellas ha sido acertada, lo cual se ha visto reflejado semana a semana en el TOP 10 de más vistas. como ha sucedido recientemente con la docuserie de apenas 3 episodios, “American Murder: Laci Peterson”.

American Murder: Laci Peterson La serie revisita el caso con nuevas entrevistas y revelaciones (Netflix)

Las docuseries permiten a los espectadores explorar los detalles íntimos de los casos, presentar evidencia de una manera accesible y, a menudo, ofrecer nuevas perspectivas o información previamente desconocida.

Aunque la docuserie ya lleva varios días en la plataforma, se ha mantenido como una de las más populares debido a la complejidad del caso, que aún hoy sigue con muchos cabos sueltos. Eso sí, los internautas han descubierto detalles perturbadores.

Estos detalles en el caso Laci Peterson pasaron desapercibidos

El caso de Laci Peterson ha sido uno de los más sonados en los últimos días gracias a la forma en la que Netflix lo retomó a través de una docuserie de tres episodios.

Este aborda el caso de Laci Peterson, una mujer de 27 años que estaba embarazada cuando desapareció de su hogar en Modesto, California, en la víspera de Navidad de 2002. Cuatro meses después, los cuerpos de Laci y su hijo no nacido fueron encontrados en una costa cercana, y su esposo, Scott Peterson, fue acusado de asesinato en primer grado por la muerte de su esposa y de asesinato en segundo grado por la de su hijo.

Con un enfoque que mezcla material de archivo, entrevistas con personas clave involucradas en la investigación y el juicio, y nuevas perspectivas de los familiares de Laci, como su madre, Sharon Rocha. A pesar de su condena, el Scott Peterson siempre ha mantenido su inocencia, lo que añade una capa de ambigüedad y controversia que sigue alimentando el interés en el caso.

“Recuerdo que, antes de conocer a Scott, Laci me contó todas estas cosas sobre él”, dijo Sharon Rocha, madre de Laci, en American Murder. “Y recordé haber dicho, como su madre, ‘Espero que no la esté llenando de basura’. He aprendido a dejarme llevar por mi instinto”.

Un aspecto particularmente inquietante que ha surgido de las discusiones en línea es el lenguaje corporal de Scott Peterson durante la investigación y el juicio.

Los espectadores han notado que, a pesar de la gravedad de las acusaciones en su contra, Scott parece mantener una actitud extrañamente despreocupada. Las observaciones en foros y redes sociales destacan que el sujeto a menudo aparece sonriendo y mostrando una falta de emociones que algunos interpretan como indicios de psicopatía o una incapacidad para procesar el peso de la situación.

“Me sorprende que no se haya hablado lo suficiente de las expresiones faciales de Scott durante todo el incidente que se muestra en el documental. Está constantemente sonriendo y con la cabeza en alto. Ni siquiera puedo imaginar cómo y por qué alguien en su posición ni siquiera se molestaría en “fingir”. Parece completamente indiferente y ajeno a su realidad. Estoy tan consternada y disgustada que quería desahogarme aquí”, señala un internauta en Reddit.

Otras personas también han señalado que el lenguaje corporal de la hermana de Scott, da indicios extraños como falta de empatía. “Su hermana también es una tonta. Supongo que decidió vivir en un completo engaño en lugar de aceptar la verdad. O no tiene ninguna empatía en absoluto. “Scott no estaba evitando a la policía”. Sí, claro, señora. 15.000 dólares en efectivo, identificaciones, cuchillos y viagra, el clásico Scotty”, “Su hermana también dijo cosas raras y delirantes como (parafraseando aquí): “Mi hermano no estaba teniendo una aventura. Solo quería una relación sexual con alguien”. Señora. ¡¿Qué crees que ES una aventura?!”, se lee.

Estas percepciones han generado una intensa discusión sobre la autenticidad de sus reacciones y han alimentado una fascinación creciente por el caso.

La respuesta de la audiencia a estos detalles muestra el impacto duradero de las docuseries sobre crímenes verdaderos. La capacidad de estos documentales para revelar y explorar elementos perturbadores del comportamiento humano permite a los espectadores involucrarse en un nivel más profundo, estimulando debates y reflexiones sobre la psicología del crimen y la justicia. La combinación de un caso de gran perfil con la habilidad de la docuserie para presentar evidencia de manera efectiva asegura que estos relatos sigan resonando en la conciencia pública, mucho después de que se haya producido el evento en sí.