“Sé que me están viendo”: como nunca, Aracely Arámbula rompe en llanto en medio del momento más doloroso de su vida

La actriz no pudo contener las lágrimas

Aracely Arámbula se ha consolidado como una de las estrellas más destacadas de la pantalla mexicana, gracias a su talento, carisma y determinación. Desde sus inicios en la televisión hasta su reciente éxito en el teatro, la actriz ha demostrado ser una artista polifacética y resiliente, capaz de enfrentar los desafíos tanto en su vida personal como profesional. A pesar de los problemas que ha enfrentado con Luis Miguel por la manutención de sus hijos, la actriz ha mantenido su enfoque en el bienestar de sus hijos y en su carrera artística.

Un claro ejemplo de su dedicación y fortaleza es su triunfo en la nueva puesta en escena del musical “Perfume de Gardenia”. Sin embargo, su regreso a los escenarios no ha sido fácil, ya que Arámbula carga con una profunda tristeza: la pérdida de sus padres, quienes no pueden estar presentes para verla brillar en este nuevo capítulo de su vida.

Aracely comenzó su carrera en la televisión mexicana a finales de los años 90, donde rápidamente se ganó el corazón del público con su belleza y talento y su regreso a los escenarios tras varios años involucrada en proyectos para televisión, ha sido esperado por muchos.

La obra, que combina elementos de la comedia, el drama y el romance, narra la historia de una mujer que, tras quedar viuda, se convierte en la estrella de un cabaret, enfrentando diversas adversidades en su camino hacia la felicidad. A lo largo de la puesta, el público es testigo de números musicales y coreografías que evocan el glamour del cabaret, lo que requiere que sus protagonistas demuestren un gran talento tanto en la actuación como en el canto y el baile. Arámbula, con su carisma y habilidades multifacéticas, ha logrado cautivar nuevamente al público con su interpretación en este musical, demostrando que sigue siendo una figura relevante en el mundo del espectáculo.

El gran dolor que enfrenta Aracely Arámbula

El regreso de Aracely a los escenarios ha estado marcado por un dolor personal profundo. La actriz ha enfrentado la pérdida de ambos padres en los últimos dos años, una situación que ha dejado una herida emocional en su vida.

Recientemente la actriz no pudo evitar las lágrimas al recordar a sus progenitores y expresó su tristeza por no tenerlos presentes en un momento tan significativo de su carrera. “Sé que mis papás están muy orgullosos de que haga esto... Sé que me están viendo”, comentó a De Primera Mano con la voz entrecortada, reflejando el dolor que siente por su ausencia. Esta emotiva confesión subraya el impacto que ha tenido la pérdida de sus padres en su vida, a pesar de lo cual Arámbula sigue adelante con una admirable fortaleza.

Además, Arámbula ha dedicado su actuación a sus padres, a sus hijos y a toda su familia, demostrando que, a pesar de las adversidades, encuentra consuelo y motivación en el amor de sus seres queridos. “Es difícil, porque me faltan mis seres amados, pero sé que están aquí viviendo en mi cuerpo, en mi sangre, en mis células y en mi alma”, expresó la actriz, mostrando una vez más su fuerza interior y su resiliencia.