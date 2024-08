“La que se lo queda pierde”: Reviven la vez que Adrián Marcelo humilló a su esposa en plena transmisión de televisión

“Si cree que soy misógino, si cree que soy agresivo, ese día va a conocer lo que es un güey agresivo y misógino”, con esta frase, el youtuber Adrián Marcelo, volvió a encender las alarmas de violencia de género dentro del programa de realidad “La casa de los famosos México” 2, sin que reciba una amonestación o llamado de atención.

En una conversación que Marcelo sostenía con Ricardo, le reveló lo que hará el próximo domingo durante la gala de eliminación, estrategia que ha indignado nuevamente a los internautas, pero no así a la producción, ya que no es la primera vez que tiene un comportamiento reprochable contra las mujeres de la casa.

“Y viene lo de Gala, me va a cachetear. Viene mi posicionamiento con Gala y te lo juro que va conocer realmente lo que es un guey... Si cree que soy misógino, si cree que soy agresivo, ese día va a conocer lo que es un guey agresivo y misógino. Que le siga jugando así, que no pasa nada. No es amenaza, pero en mi caso yo la descubro”, manifestó Adrián.

Semanas atrás, el también psicólogo, cuestionó el padecimiento de depresión de Gala Montes, además de que también sacó a relucir la madre de la actriz, con quien ella tuvo un gran problema poco antes de ingresar al show. Algunos internautas afirman que ante la pasividad de la producción, especulan que será uno de los últimos participantes en ser eliminado, porque le estaría dando rating.

No solo humilla a Gala, hizo lo mismo con su esposa y en tv en vivo

Esta semana, tras el posicionamiento de Adrián con Arath, los internautas recordaron el humillante momento que el creador de contenido vejó a su esposa Karina Puente, en plena transmisión en vivo de televisión. Algo que incluso la dejó a ella con la boca abierta.

Se trató del momento en el que él anuncia que ella era la ganadora del reality “Mitad y Mitad”, espacio donde se conocieron hace 10 años. Marcelo le levantó la mano a la otra participante y le dio un apasionado beso, mientras Karina estaba a su lado con la boca incrédula de lo que estaba presenciando.

“La que se lo queda pierde”, “Opino que por algo la vida no lo dejo tener hijos”, “Si le llega a pasar algo a Gala.....¿responderá la producción?”, “Que espera la productora más rating”, “Este programa sigue incitando al odio y la agresión ¿por qué lo permiten?”, y “Cómo es posible que permitan que este ser siga en esa casa, con esas declaraciones. Esa producción quiere sangre, solo por rating que lamentable”, son algunas de las reacciones que han tenido los internautas ante las reacciones de Adrián durante el programa.