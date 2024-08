“No se puede ser más bajo”: las revelaciones de Adrián Marcelo sobre su esposa que causaron la más grande indignación

Queda claro que la polémica es la de estrategia bandera del creador de contenidos, Adrián Marcelo, dentro del reality show “La casa de los famosos”. No importa si hablan bien o mal, pero para él lo importante es hacerse notar, y así lo deja claro día tras día, pues cuando la audiencia ha creído que él ha caído muy bajo, él mismo se supera.

Ya no fueron Gala Montes, ni Briggitte Bozzo ahora fue Arath de la Torre, a quien el pasado domingo 25 de agosto lo confrontó durante la gala de eliminación y le sacó en cara que no merecía ganar el premio final porque no tenía necesidad, además de sacarle en cara los problemas con el SAT. Sin embargo, Arath mantuvo la compostura y le respondió contundentemente.

Pero, este lunes 26 de agosto, el también psicólogo les contó a sus compañeros del team Tierra que hay que jugará con la salud mental del conductor del programa “Hoy día”, para desestabilizarlo ante el público. Ya lo hizo una vez con Gala al decirle que su depresión era solo un juego, algo que incluso hasta el Gobierno tuvo que interceder, pero que no recibió amonestación por parte de la producción.

“A ese señor lo voy a tronar, trae un león dormido que si no lo controla con terapia y con yoga no se duerme, y yo se lo saco cada dominguito. Le recuerdo que estar aquí no va a ser vacaciones, vienes a sufrir y yo voy a hacer que quieras abrazar a sus hijos cada domingo”, le comentó el youtuber a sus compañeros de cuarto.

Presume que se duerme a su esposa para coquetear con otras mujeres

Tras los escándalos que a diario protagoniza, los internautas se dieron la tarea de recordar el momento en el que Adrián le reveló a Yordi Rosado en una entrevista, hace ocho meses, el pervertido plan que le aplica a su esposa Karime Puente para coquetear con otras mujeres en su presencia.

La pareja se conoció durante la participación en el programa de realidad “Mitad y Mitad”, de Multimedios Televisión hace 10 años, y desde ese mismo momento las red flags saltaban a la vista, pues el día que él anunció que Karime era la ganadora del concurso, Adrián volteó y besó apasionadamente a la participante equivocada, mientras Karime solo alcanzó a decir: “Perdón”, mientras no salía del asombro.

Bueno, ahora fue en el encuentro con Yordi que se enteró que Marcelo le sugiera ver películas aburridas apropósito para que ella se duerma rápida y profundamente, y de esta manera él tener la oportunidad de ligar con otras mujeres a través de las redes sociales, con ella a su lado.

“Es una pesca deportiva para mí, escoges una carnada. ¿La carnada qué es? Un fueguito (emoji) cuando está en el gimnasio. Se la mandas y ya depende de la morra si la agarra o no”. Los internautas reaccionaron: “No se puede ser más bajo”, “Qué mal cae este hombre”, “Es imposible que este man no caiga mal” “He llegado a pensar que lo sacarán de penúltimo para que siga generando raiting”.