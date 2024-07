Adrián Marcelo tuvo una boda de 1.5 millones de pesos para que “sus familiares pobres no pudieran ir”

Adrián Marcelo levantó polémica al admitir que se casó en la playa en una boda que costó aproximadamente un millón y medio de pesos con la finalidad de que su familia “pobre” no pudiera asistir.

PUBLICIDAD

Fue en un video de Youtube del canal ‘Las Estrellas’ que Adrián Marcelo respondió una serie de polémicas preguntas, de tal manera que confesó que en un buen mes de trabajo en Youtube se embolsa un millón de pesos y declaró que la cancelación “lo persigue, pero no lo alcanza”.

En dicho video aseguró que tiene una adicción al trabajo, dependencia que podría surgir a raíz de su posición social, ya que admitió que es “clasemediero hasta los huesos”, pues tiene “fobia a ser pobre”.

Aún así apuntó que prefiere el amor que el dinero, bajo el argumento: “Con el dinero podría comprar caricias, pero eso no es amor, por lo que preferiría siempre recibir amor y cuando falte, pues con dinero lo compro”.

La boda de Adrián Marcelo

De la misma manera, el creador de contenido sentenció que se casó en la playa, lo que funcionó como un filtro para que a su familia de escasos recursos económicos no le fuera posible asistir: “Yo me casé en la playa para que mis familiares pobres no pudieran ir, ese fue el primer filtro”.

También señaló que la fiesta de su matrimonio con Karina Puente, a quien apoda ‘La Chaparrita’, costó 1.5 millones de pesos: “Mi boda creo que terminé pagándola estando ebrio, en la alberca hice mi último depósito, diría que arriba del millón y medio de pesos”.

Los fanáticos del comediante aplaudieron su sentido del humor en la sección de comentarios de video: “El es muy de humor negro… no van a soportar algunos”, “Que buena idea, casarse en la playa para evitar que vayan los familiares pobres, por no decir los indeseables” y “Ese es mi gallo, todo el apoyo para Adrián”.