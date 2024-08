Amely Nodal, la hermana de Christian Nodal, encanta con su belleza y estilo a sus 22 años, y a través de las redes presume sus looks.

La joven ha estado alejada de su hermano en los últimos meses y se ha enfocado en su vida y su hijo, quien en julio cumplió su primer año de edad.

En diferentes ocasiones la han acusado de excederse con el bótox en sus labios, pues los luce gruesos, al estilo de Kim y Khloé Kardashian, pero ella se muestra segura y feliz.

“Se parece a Belinda”, el look “total black” con el que la hermana de Nodal fue comparada con su excuñada

Recientemente, Amely Nodal reapareció en las redes luciendo un atuendo muy elegante y moderno, por el que la compararon con Belinda, su excuñada.

La joven posó en Roma con un vestido negro ajustado y un blazer corto en el mismo tono, además de una bolsa chic.

Su cabello lo llevó suelto y rubio como siempre y llevó un maquillaje sencillo, que marcaba sus labios gruesos con estilo.

“Que bonita te ves, te pareces a Beli”, “wow no solo se parece a Belinda físicamente, sino en el look”, “creo que esta quiere imitar a la excuñada”, “se ve muy linda pero esos labios exagerados”, “está hermosa la hermana de Nodal, pero se parece a la Beli”, “Nodal tendrá que ver a Belinda hasta en la sopa jaja”, y “amé su look, pero me dio aires de Belinda, que creepy”, fueron algunas de las reacciones en redes.

No es la primera vez que comparan a la hermana del cantante con su ex, pues ya con su look, de cabello rubio, ojos claros, y demás, han asegurado que se parecen mucho.

Aseguran que hermana de Nodal “no soporta” a Ángela Aguilar y por eso no fue a la boda

Ya pasó un mes de la boda de Nodal y Ángela Aguilar, y una de las grandes ausentes del importante evento fue Amely y han revelado la supuesta razón.

Y es que una amiga cercana a la familia de Nodal reveló a la revista TV Notas que la joven no tendría una buena relación con Ángela y tampoco estuvo de acuerdo con la relación como se dio, ni mucho menos con la boda, por lo que decidió no asistir.

“Ella no soporta a Ángela Aguilar porque es una mujer muy subida de piso. Como que se las da de grandeza. Se comporta como niña mimada, no tiene los pies en la tierra, cree que el mundo no la merece”, dijo la fuente.

Además, a Amely le preocupa que Ángela aleje a Nodal de su hija Inti. “Decidió no asistir a la boda por lo mismo. No le pareció la forma como se dio la relación. No le agradó que Ángela fuera ‘fan de su relación’ y tres doritos después, ya estuviera casada con su hermano”.

“Ángela acostumbra a pasar mucho tiempo con su familia y se lleva a su marido con ella. La niña necesita el afecto de su padre, más que una pensión alimenticia. Ángela es caprichosa y Nodal hace todo lo que pide. Lo trae comiendo de su mano”, dijo la fuente.