“No la supera”, las razones por las que dicen que Ben Affleck busca a su ex , Jennifer Garner, en sus novias

El actor tendría nueva novia y dicen que es idéntica a su ex y madre de sus hijos

Tras darse a conocer que Jennifer López y Ben Affleck están en proceso de divorcio luego que la cantante y actriz lo solicitara oficialmente, salió a la luz que el actor está saliendo con alguien más.

Y es que medios estadounidenses como Page Six aseguraron que el actor está saliendo con Kick Kennedy, hija de Robert F. Kennedy Jr., l o que ha sorprendido al mundo entero.

Una fuente dijo al medio antes mencionado que la supuesta nueva pareja ha sido captada en el Polo Lounge del Hotel Beverly Hills y otros lugares en los últimos días.

Esto ha hecho que critiquen al actor, no solo por comenzar otra relación cuando no ha terminado de salir de una, sino que aseguran que busca a su ex, Jennifer Garner en sus novias.

Las razones por las que dicen que Ben Affleck busca a su ex, Jennifer Garner, en sus novias

Tras conocerse la supuesta nueva relación de Ben Affleck, usuarios en redes han asegurado que el actor busca reemplazar a su ex, Jennifer Garner por diferentes razones.

Y es que aseguran que Kick Kennedy se parece mucho a la madre de sus hijos, de hecho, muchos quedaron sorprendidos por el gran parecido entre ellas, e incluso aseguran que es una versión de la actriz, más joven.

Por otro lado, aseguran que en el caso de JLo, buscó a una mujer que llevara el mismo nombre de su ex, pero como no funcionó, pues ahora halló una que se parece físicamente.

En el caso de Ana de Armas, quien fue novia también del actor, aseguran que tenía un estilo muy parecido a Jennifer Garner , y sus looks eran similares, por lo que sin duda sus novias siempre tienen un rasgo de su ex.

“No solo se casa con alguien que comparte el mismo nombre que su ex sino que ahora sale con alguien que es idéntica físicamente a ella... si este caso no es para TERAPIA entonces que ??”, “no supera a Jennifer Garner”, “creo que en su mente quedo tatuada la imagen d Jennifer Garner, ella ha sido siempre su partner in crime y madre de sus hijos”, “esta es igualita a Jennifer Garner”, “definitivamente él quiere reemplazar a Garner, a ella es a la que ama”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Esto ocurre luego que el actor fuera captado de vacaciones en Japón y luego en Los Ángeles con Jennifer Garner y sus hijos y luciera feliz y tranquilo, desatando sospechas que estaban juntos.

Sin embargo, la actriz fue captada con su novio John Miller, con quien tiene una relación desde hace años y queda claro que siguen juntos y que cuando ve a Ben o pasa tiempo con él es solo por sus tres hijos y para ayudar al padre de sus hijos.