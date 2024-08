Tras meses de rumores, Jennifer López finalmente solicitó el divorcio a Ben Affleck en la corte de Los Ángeles, California, el pasado 20 de agosto.

Así lo informaron diferentes medios como Daily Mail y Page Six y de hecho, la cantante fue captada cabizbaja, luciendo un atuendo moderno, con el cabello recogido en una cola alta.

Una fuente cercana a la cantante dijo al Daily Mail que la famosa esperó hasta este martes 20 de agosto para solicitar el divorcio para vengarse de Ben Affleck y lastimarlo pues era su segundo aniversario de casados.

Sin embargo, aseguró que no logró su cometido, pues Ben ya estaba decidido a divorciarse y no lo tomó desprevenido.

JLo y Ben Affleck: así dividirán sus fortunas tras no haber firmado un acuerdo prenupcial

Tras solicitar el divorcio, TMZ informó que Jennifer López y Ben Affleck no firmaron un acuerdo prenupcial antes de la boda, lo que sugiere un problema para ambos.

Y es que esto implica que todos los ingresos, o propiedades que hayan adquirido durante el matrimonio es propiedad de los dos, y deben ser repartidos.

Desde que se casaron, JLo aumentó su patrimonio neto a 400 millones de dólares debido a las películas que protagonizó como Shotgun Wedding, The Mother, This is me.. now, y Atlas, además de la bebida que lanzó, Delola.

Por su parte, Ben Affleck aumentó su fortuna a 150 millones de dólares tras su participación en las películas Air e Hypnotic, y tras producir The instigators y The Accountant 2.

Además, ambos compraron una lujosa mansión en Beverly Hills por 60 millones de dólares, que ahora fue puesta en venta por 68 millones de dólares, pero aún no ha sido adquirida.

Ante esto, medios estadounidenses informan que los famosos planean quedarse con sus ganancias laborales, es decir, ninguno le dará parte de lo que ha ganado al otro, y solo se dividirán lo que se gane por la venta la mansión que compraron juntos.

Algo justo para ambos, en el que ninguno sale perdiendo ni termina perjudicado en medio del divorcio, a nivel económico.

Además, JLo renunció a la manutención conyugal y pidió al juez que niegue cualquier reclamo similar de Ben Affleck.