¿Él no la quería? Adianez Hernández se casó con Augusto Bravo, pero este detalle se llevó las miradas

“Solo tú y yo conocemos la historia”, con esta frase la conductora de televisión, Adianez Hernández, compartió unas imágenes y videos de su boda con Augusto Bravo, luego del escándalo por infidelidad a sus exparejas, Rodrigo Cachero y Larisa Mendizábal, respectivamente, por lo que se llevaron la etiqueta de la “pareja más odiada”, en su momento.

PUBLICIDAD

El septiembre del año pasado se armó un escándalo luego de que Larisa publicó un video en el que aseguró que su noviazgo de 11 años con Augusto se acabó, porque él le confesó que le había sido infiel con Adianez. Esto también tomó por sorpresa al actor, quien igualmente tenía 11 de relación con Hernández y, además, dos niños.

Pese a las circunstancias, Cachero contó, en noviembre del año pasado, al programa De primera mano, que mantiene un trato cordial con la también actriz por el bienestar de sus dos hijos y son un equipo, por lo que se comunican a diario: “Adianez y yo hablamos diario, siempre nos estamos comunicando por los niños, porque tienen edades como muy complicadas, 9 y 5″.

Además, Rodrigo también aseveró que no tenía certeza que hubo una tercera persona en su matrimonio: “Si yo estuviera seguro o fuera cierto, yo mismo lo diría, ¿no?, me parecería un acto tan fuerte que yo mismo saldría a aclararlo y no, la verdad es que no tengo armas, ni herramientas y tampoco sería yo capaz de hacer eso”.

El gesto de Augusto por el que dicen que el amor no es recíproco

El pasado 17 agosto, Augusto y Adianez se juraron amor eterno a la orilla de una playa, y que para ella “fue muy bonita, fue muy hermosa, muy perfecta, con la gente y lugar que tenía que ser, llena de buenas vibras, energía linda, muy nuestra”. La presentadora de TV Azteca contó que más adelante compartirá parte del enlace nupcial civil, porque ahora está enfocada en disfrutar de su luna de miel.

Adianez Hernández Fans alertan a Adianez Hernández de que Augusto Bravo no la quiere, tras la divulgación de este video. (Instagram Adianez Hernández)

Sin embargo, un video de los recién casados puso en alerta a sus fanáticos y a los haters, también, quienes no tardaron en decirle que se fijara en las bandera rojas que se ven a leguas, todo esto porque al parecer el matrimonio parece que solo hizo feliz a Hernández.

En el clip, en el que ambos están juntos acostados, ella le pregunta sobre su boda y qué era lo que recordaba, ya que una internauta le preguntó sobre el mágico momento, pero la respuesta de él sorprendió a todos: “Si no me acuerdo no pasó”, manifestó el empresario, sin mostrar ningún gesto de felicidad o agrado.