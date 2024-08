¿Cazzu lo hacía infeliz? Nodal habla de su felicidad pero lo tunden por justificar así sus errores

Christian Nodal y Ángela Aguilar están viviendo a plenitud su primer mes de casados por lo que no han dudado en presumirse en redes sociales y en sus conciertos. Además, el cantante se encargó de ofrecer una entrevista en donde habló sobre la relación con su suegro, Pepe Aguilar y también sobre otros aspectos de su vida.

El intérprete de 25 años ha intentado dejar claro la poca importancia que le ha dado a los señalamientos, tras su boda con la llamada princesa del regional mexicano, luego de su romance con Cazzu con quien tuvo a su hija Inti, hace 10 meses.

En poco más de tres años, Nodal ha enfrentado distintos cambios en su vida personal, en especial en términos amorosos, pero ahora que es un hombre casado ha decidido expresar la importancia de ser feliz, pero no ha escapado una vez más de las críticas.

Nodal justifica sus tatuajes pero lo tunden por este detalle

Durante una entrevista con Molusco TV, Christian Nodal, habló sobre sus tatuajes y cómo prefiere llevar su vida para evitar ser infeliz, por lo que muchos han comparado sus palabras con lo que fue su fugaz romance con Cazzu.

Y es que más de uno le ha reprochado que decidiera ser feliz a costa del sufrimiento de la argentina, quien llevaba solo unos meses de haber dado a luz.

“No estamos para hacer miserable a nadie ni que nadie nos haga miserable a nosotros, no estamos ni pa’ hacer infeliz a nadie, ni que nadie nos haga infeliz a nosotros, ahora no se puede vivir en ese panorama bello y preciosos siempre, no la vida duele a veces, pero aprendí a tomarle la importancia a las cosas que conllevan y un tatuaje se puede borrar y no quiere decir que no te hayas tatuado pero en algún punto ya no va a estar, ah puede que se note, ok, pero es que si lo hice, me arrepentí pues, di un paso para atrás, ya no quiero, pero es que la vida es así”, dijo.

Para el ranchero lo más importante es aceptar los errores y guiarse con el corazón al momento de tomar las decisiones.

“Lo importante es tomar las decisiones correctas, el guiarse con el corazón, la gente tiene mucho miedo de guiarse con el corazón y es justamente por eso, por guiarse por el qué dirán, hay que ser felices…”, agregó.

Aunque muchos le han dado la razón al asegurar que se debe priorizar la felicidad, otros usuarios mencionan que solo intenta justificar sus errores al no haber tomado las mejores decisiones y haber arrastrado a otras personas al dolor.

“Que las personas que hiciste sufrir con tus decisiones se sienten y esperen a ver lo que a ti te tocará, cuando te toque estar una persona con tu misma forma de pensar, siempre pasa”, “Es mi pensar o el quiere decir que la vida de él y de las personas que lo rodean son como un tatuaje me lo pongo me lo borro lo tengo y a la hora que quiera lo quito wooo mejor”, han sido algunos comentarios.