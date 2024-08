Cazzu reaparece en una entrevista para hablar sobre los motivos que la llevaron a alejarse de las redes sociales

Julieta Emilia Cazzuchelli, conocida en el mundo artístico como Cazzu, es una de las principales afectadas en la relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar. La rapera argentina tiene una hija de 11 meses con el mexicano y ambos eran una pareja feliz, hace apenas tres meses.

PUBLICIDAD

De la nada, Nodal terminó la relación, se puso de novio con Ángela Aguilar y a los dos meses se casaron. Eso provocó un aluvión de reacciones en los medios de comunicación, sitios webs y en las redes sociales. Por lo tanto, Cazzu decidió que era momento de alejarse de, como ella misma lo llama, este “infierno”.

La cantante argentina reapareció en los medios de comunicación después de meses alejada de absolutamente cualquier contacto con la prensa. Lo hizo en el podcast argentino llamado “Esto es ¡FA!”, en donde habló sin tapujos de cómo se protegió a ella misma de la inmensa cantidad de reacciones a lo que hicieron Christian Nodal y Ángela Aguilar.

Cazzu se quiere alejar del infierno

“Me siento en la necesidad de hacerles saber que estoy bien. Atravesando de la mejor manera posible. Elijo alejarme un poco de redes para desintoxicarme y concentrarme en mi bebé que es mi prioridad y en mi trabajo mientras todo se calma allá afuera”, dijo Cazzu en la entrevista, según reseña Milenio

“La vida no es totalmente bella o totalmente horrible, ni la gente es por completo buena o mala en un 100%, siempre hay grises y matices, pero lo importante es respirar y resistir con amor los procesos necesarios y aprender”, añade la rapera argentina.

“Desde hace dos meses que saqué mis redes sociales porque hay un infierno prendiéndose fuego y es como que ni siquiera quiero que me salte una chispa, entonces dije ni siquiera voy a tener la posibilidad de confundirme de botón. Pero, realmente, no me atormenta. Fue la responsabilidad que tuve yo y el trabajo que hice yo. Empezando por entender que hay un montón de gente que no importa hagas lo que hagas no les gusta, te odia y mañana te ama (…) No tengo relación con las redes sociales; no tengo notificaciones, no me entero si alguien me llama”, destacó.