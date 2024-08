Famosos que han revelado malos tratos por parte de Mariana Echeverría y aumentan la polémica

Mariana Echeverría, conocida por su trayectoria en la televisión mexicana, ha sido el centro de varias polémicas tras su participación en La Casa de los Famosos y la consiguiente revelación de testimonios de compañeros que han señalado su comportamiento poco profesional y en ocasiones, abusivo, en el ámbito laboral.

PUBLICIDAD

Entre los que han alzado la voz se encuentran la conductora Tania Riquenes, el comediante Raúl Magaña, Faisy, la actriz Gloria Aura y Fátima Torre, quienes han compartido sus experiencias sobre cómo es realmente la famosa.

Esto han dicho los famosos sobre la actitud de Mariana Echeverría

Tania Riquenes, quien trabajó con Echeverría en el programa Se vale, destacó que la actitud de Mariana Echeverría era bastante “voluble”. Riquenes comentó que aunque ha pasado mucho tiempo desde su última interacción, ha llegado a entender mejor las dinámicas de su entorno laboral.

“Sí era complicado trabajar con ella”, mencionó, agregando que a menudo escuchaba rumores de otros miembros del equipo que aseguraban que Echeverría hablaba mal de ellas. Si bien nunca lo presenció, le sorprendía el contraste entre la imagen pública de Mariana y su comportamiento en privado.

Por su parte, Raúl Magaña reveló en una entrevista para ‘Vivalavi’ que su principal conflicto con ella se debía a su forma de tratar a las bailarinas en Se vale. “Trataba muy mal a las bailarinas. Las ninguneaba, las peluseaba. Ella se peleó conmigo. Ella decía que la opacaba. Estamos en targets diferentes. Son 10 años de diferencia. Yo no tengo broncas con ella”, declaró.

Faisy también se pronunció respecto a la situación. Afirmó que, si otros sentían que eran víctimas de bullying por parte de Mariana Echeverría, es vital que lo expresen y se muevan de esa situación. Faisy, como productor ejecutivo de su propio programa Faisy Nights, decidió prescindir de su participación porque ya no se sentía cómodo trabajando con ella.

“Es válido moverse. No solo ahí: en la universidad, en la oficina, en una escuela; yo lo que hice fue eso (...) me gustaría decirles más cosas, pero trato de portarme como un caballero. Tomé la decisión de seguir, porque ya no me la pasaba bien”, expresó.

PUBLICIDAD

Gloria Aura, por otro lado, recordó su experiencia en el Centro de Educación Artística (CEA) y escribió en su cuenta de X: “Mariana, cuando estabas en el CEA, y tuve la desgracia de compartir el mismo salón contigo, hacías esto tal cual, tú siempre has sido una bully, yo fui a consolar las niñas que se iban llorando al baño por tu maltrato constante, te invito a la reflexión”.

Fátima Torre también habló de Mariana Echeverría | La famosa hizo alusión a su etapa en Me caigo de risa (@fatimatorre/Instagram)

Mientras que, por último, Fátima Torre expresó su experiencia en Instagram, mencionando que la ley del karma es real y que Echeverría le hizo bullying durante su tiempo en Me caigo de risa. “Amigos, el karma es real... lo que das es lo que recibes, a mí esa persona me hizo bullying en MCDR y se salió con la suya, pero pues al final las cosas caen por su propio peso...”, manifestó.