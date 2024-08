Así reaccionaron los familiares del cuarto Mar a las disculpas que ha ofrecido Mariana Echeverría

La reciente salida de Mariana Echeverría de La Casa de los Famosos México ha generado un torrente de controversia y críticas en las redes sociales. La conductora ha aprovechado su regreso a la normalidad para ofrecer disculpas por sus conductas dentro de la mansión.

Esto ha hecho que la presentadora se ganara acusaciones de presuntos actos de bullying hacia su compañera Briggitte Bozo, hasta sus comentarios negativos sobre Arath de la Torre, una figura notable del programa matutino “Hoy”, que le ganaron repudio del público.

“A ver, aguántalo 10 años de programa... No, está aislado porque nadie lo quiere. Por eso está solo porque no puede convivir. No lo soportan” — Mariana Echeverría sobre Arath de la Torre.

Incluso, de los propios colegas de Arath, en una reciente aparición en el matutino, donde se encontraba Andrea Escalona. “¿Te digo algo? Si a alguien quiero, admiro, respeto, que es mi amigo... es Arath de la Torre”, declaró Escalona, dejando claro su apoyo hacia el presentador.

Consciente de la repercusión de sus palabras, Mariana Echeverría se sinceró sobre sus erróneas afirmaciones y reconoció haber actuado sin fundamento. “Te pido disculpas porque hablé sin fundamento, me equivoqué y al final no es motivo de pelear”, admitió, a lo que añadió que su intención no era victimizarse, sino aprender de la situación.

Los familiares de los integrantes del cuarto Mar reaccionaron a las disculpas de Mariana Echeverría

En el cuarto mar de la competición compartieron participantes como Karime Pindter, Gala Montes, Briggitte Bozzo, Mario Bezares y el Arath de la Torre, que han sido parte de los más perjudicados por las actitudes de Mariana Echeverría.

Es por ello que Ligia Arcila, madre de Bozo, aprovechó su cuenta de Instagram para enviarle un mensaje a la también actriz: “Ni tú misma te crees tus disculpas, Mariana. Eres lo que eres... Ponte a cuentas con Dios, solo que recuerda que con los hijos de Dios nadie se mete”, escribió.

Mariana Echeverría La famosa fue criticada por la madre de Brigitte Bozo (Captura de pantalla/Instagram)

En paralelo, los hijos de Mario Bezares también se han burlando de Echeverría recordando sus declaraciones más polémicas dentro de la casa para desestimar su nueva actitud tras ser expulsada.