“¿Será un amarre?” La “estampita” de Nodal que Ángela Aguilar tiene en su celular y causó indignación

Ángela Aguilar y Christian Nodal están más enamorados y felices que nunca a casi un mes de haberse casado en México en una boda íntima con familia y amigos.

PUBLICIDAD

La pareja estuvo de luna de miel en Los Cabos, y luego pasaron unos días con la familia Aguilar festejando el cumpleaños de Pepe y de Leonardo, pero hace unos días se separaron.

Y es que el cantante estuvo unos días en Argentina visitando a su hija Inti tras meses sin verla y resolviendo algunos asuntos, mientras ella se quedó con su familia en Texas.

“¿Será un amarre?” La “estampita” que Ángela Aguilar tiene de Nodal en su celular que causó indignación

Ángela Aguilar estuvo la noche de este jueves junto a su hermano Leonardo quien se presentó como solista por primera vez y lo fue a apoyar.

A través de sus historias de Instagram compartió varias fotos y videos de esta noche en la que estaba acompañando a su hermano, y una de ellas generó polémica.

Y es que la famosa se tomó una foto frente al espejo con su celular, y allí se ve que en el forro tiene una especie de “estampita” de Nodal, donde parece Jesús.

En la imagen se ve la cara de Nodal con su sombrero, puesto sobre el cuerpo del Sagrado corazón de Jesús, lo que ha causado indignación en redes.

PUBLICIDAD

Ángela Aguilar La cantante causó indignación con esta estampa que lleva en su celular (@angela_aguilar_/Instagram)

“No será un amarre o algo así? 😢”, “Por@favor con eso no jueguen se respeta”, “dicen que Belinda es satánica y esta es peor con esa imagen de Nodal por Dios”, “Que cosa tan más nefasta !!”. “con Dios no se juega, que vergüenza con esta gente”, “San Nodal ahora por favor, que horror”, “por eso les va mal, se burlan de Dios”, “cuando creía que no podían caer más bajo”, y “estos dos son de lo peor, como pueden jugar con algo así, Nodal no es Dios mamacita”, fueron algunas de las reacciones en redes.

La foto fue replicada por una cuenta fan de Nodal y el cantante le dio like, por lo que deja claro que está de acuerdo con la “estampita” de él que lleva su esposa en su celular y que además no le importa lo que los demás digan.

Actualmente Nodal se encuentra en República Dominicana donde ofrecerá algunos conciertos este fin de semana y Ángela viajará hasta allá para reencontrarse y acompañarlo estos días, según informó Chamonic.