Recuerdan entrevista de Blake Lively donde ‘ataca’ a las embarazadas: esto dijo

El estreno de la película “Romper el círculo” trajo de vuelta a la actriz Blake Lively, quien se había tomado una pausa por su cuarto bebé. Sin embargo, ha sido un regreso un poco amargo, porque lejos recibir aplausos, la estrella de Hollywood ha sido duramente criticada, convirtiéndose en una de las actrices “más odiadas” en la actualidad.

Han apuntado a que la actriz, que siempre responde a los medios con un particular sentido del humor, no mantiene una relación fluida con los compañeros de la serie que la lanzó al estrellato. Además, han contado un fan le regaló una pulsera de la amistad y le dijo que no se la ponía porque no le pegaba con su look. Y por si fuera poco, han rescatado algunas de sus entrevistas, poniendo el objetivo en frases controvertidas.

Una de estas entrevistas fue en la que ofreció en el 2014, en la que bromeó sobre las embarazadas, pero que ahora ha sido retomada y no fue bien recibida por las internautas.

Las mujeres embarazadas “mienten” sobre sus síntomas

La estrella de Hollywood tuvo un encuentro hace 10 años con el reportero de Extra AJ Calloway, y bromeó diciendo que las mujeres embarazadas “mienten” sobre sus síntomas y antojos. Un clip del momento de la alfombra roja ha resurgido en Tik Tok y los fanáticos ahora están criticando a la estrella “mimada”.

Calloway abrió la entrevista destacando la barriguita de embarazo de Lively y preguntándole: “¿Cómo está? Mi esposa ya tiene siete meses, así que sé cómo es todo, el roce de los pies”. Lively, que en ese momento estaba embarazada de su primer hijo, James, de 9 años, le dijo en broma al periodista que parecía que su esposa se estaba “aprovechando” de él.

Después de ver el video, miles de usuarios de Tik Tok dijeron que la vida de lujo de Lively probablemente ayudó a aliviar algunos de los síntomas de su embarazo. “Estuve trabajando de pie hasta que nació mi hijo. Sí, me duelen, sí, mi marido me los frotaba. Supongo que ella lleva una vida mimada, esté embarazada o no, así que probablemente no le duelan los pies”, escribió una persona.