Famosa ataca a Blake Lively por incluir en ‘Romper el círculo’ a su abusador

Blake Lively ha pasado de la ausencia en la industria cinematográfica al quedar envuelta en duras críticas por su nueva cinta ‘Romper el círculo’ en donde destacó como protagonista y directora. Pese al éxito que ha conseguido la producción, al esposa de Ryan Reynolds ha sido cancelada por su presunta enemistad con Justin Baldoni, también director y protagonista de la cinta y su postura en las últimas entrevistas.

Los actores que derrocharon química en la adaptación de la novela de Colleen Hoover habrían terminado enemistados, mientras Blake ha sido cuestionada por haber promocionado la cinta como una comedia romántica, mientras que él ha preferido dar voz a las víctimas de la violencia doméstica, el cual sería el tema central de la película.

Ha sido por este tema por el que una estrella de Zoey 101, ha manifestado su enojo contra la actriz, al dar a conocer que fue ella quien incluyó a su abusador en la banda sonora de la película.

Ella es la actriz que ha criticado a Blake Lively por por incluir en ‘Romper el círculo’ a su abusador

Se trata de Alexa Nikolas, quien interpretaba a Nicole Bristow en la famosa serie de Nickelodeon y ha vivido un infierno los últimos años. La famosa ha señalado a Mike Milosh, cantante de RHYE, como un abusador y ciberacosador, cuando esta era menor de edad, para más tarde llegar al matrimonio y ser víctima de violencia doméstica a su lado.

Alexa y Mike se habrían conocido por la recordada red social MySpace, cuando ella tenía 16 años y este 33. Fue cuando ella cumplió la mayoría de edad cuando viajó él viajó a Berlín para conocerla y desde ese momento inició la espiral tóxica que terminó en un matrimonio lleno de manipulaciones y abusos de su parte, por varios años.

“No puedo expresar con palabras lo decepcionada que estoy con Blake Lively y Romper el círculo. No solo la promoción de la película ha sido un desastre y una vergüenza, sino que también habéis puesto música de mi abusador y ciberacosador en vuestra película. Hay evidencias físicas de él aprovechándose de mí cuando él tenía 33 años y yo tenía 16. Es fácil acceder a esa información en Internet, pero, tristemente, también he tenido que hacer el trabajo emocional de exponer a RHYE con evidencias. También fue una demanda muy pública donde se entra en detalles sobre lo que me hizo. Me avergüenza esta película”, escribió en redes sociales Nikolas.

Aunque Nikolas ha señalado a Lively de ser la culpable de que su agresor no hay evidencia que certifique que fue ella quien decidió integrar a la canción Hymn de RHYE para formar parte de la banda sonora.