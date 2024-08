¿Nueva estrategia?: el gesto de Briggitte con Adrián Marcelo tras “darse cuenta que es su debilidad”

La “Casa de los Famosos” se ha consolidado como el reality show más visto del momento, dominando no sólo a las audiencias televisivas, sino también generando una gran cantidad de conversación y polémica en redes sociales. Desde su inicio, este programa ha captado la atención del público por las dinámicas entre sus participantes, las controversias que surgen, y las estrategias que emplean para avanzar en el juego. Sin embargo, esta temporada se ha destacado por comportamientos controvertidos y reprochables de algunos concursantes, como Adrián Marcelo, y por la autenticidad de otros, como Briggitte Bozzo, quien ha ganado el cariño del público.

Desde las primeras semanas de esta temporada, Adrián Marcelo ha sido una figura polarizadora en el reality, con un comportamiento que ha generado rechazo entre muchos televidentes por cruzar la línea del respeto y la decencia.

El conductor y creador de contenido ha sido señalado por conductas que algunos consideran agresivas y ofensivas, lo que ha hecho que su popularidad fuera del programa se vea afectada negativamente. A pesar de esto, su presencia en el show no ha dejado de ser un tema en constante tendencia, especialmente por su relación con la concursante Briggitte Bozzo.

Briggitte Bozzo, por otro lado, ha sido una de las participantes que ha logrado conquistar al público con su autenticidad y buena actitud. Desde el inicio del programa, Briggitte ha mostrado un comportamiento genuino y ha evitado entrar en conflictos innecesarios, ganándose así la simpatía de muchos espectadores. Su manera de relacionarse con los otros habitantes de la casa y su disposición para participar en las dinámicas del programa de manera constructiva la han colocado como una de las favoritas para llegar a la final.

Uno de los aspectos más discutidos en torno al programa ha sido la aparente atracción que Adrián podría sentir hacia Briggitte Bozzo. Esta especulación ha surgido entre los internautas y fanáticos del programa, quienes han notado ciertos comportamientos del regiomontano que podrían indicar su interés romántico en la actriz. Algunos han señalado que las constantes nominaciones hacia ella podrían ser una forma de encubrir sus verdaderos sentimientos hacia ella. De hecho, la esposa de Adrián Marcelo mencionó que sospechaba que su esposo podría tener cierto interés en Briggitte, lo que no ha hecho más que alimentar los rumores.

La experta en lenguaje corporal, Maryfer Centeno, ha realizado varios análisis sobre las interacciones entre Adrián Marcelo y Briggitte Bozzo. Según Centeno, las señales corporales del regiomontano, como cubrirse la boca, morderse los labios o mantener la mirada fija en la actriz, podrían indicar que siente atracción hacia ella. Estas observaciones han llevado a algunos a creer que Adrián está tratando de controlar sus emociones y mantener una distancia profesional, además de estar casado sin embargo, ante todos es obvio que no puede evitar sentirse atraído por Briggitte en el entorno aislado del reality show.

“¿Recuerdan la frase: ‘Me gusta, pero me asusta’? Parece que es el rostro de Adrián Marcelo cuando ve a Briggitte Bozzo,” comenzó diciendo Maryfer Centeno. “Quiero que veas que Adrián Marcelo hace una expresión, se tapa la boca, pero no deja de verla, y quizá por eso la está nominando. Yo no sé si está enamorado de su esposa, sin embargo, puede reconocer la belleza de otra persona, tal vez sea el caso de autocensura, de ‘tengo que controlarme, tengo que reversarme’… Es absolutamente válido que pueda sentir en este aislamiento empatía y al mismo tiempo susto porque le guste físicamente alguien”.