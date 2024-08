“Es algo que enfrentamos todas”: Gala Montes se sincera sobre el trauma de haber sido llamada “gorda” en una novela

“La Casa de los Famosos México 2″ se ha convertido en el programa más visto del momento, capturando la atención de millones de espectadores semana tras semana. Sin embargo, el éxito del show ha venido acompañado de una serie de controversias, principalmente debido al comportamiento tóxico de algunos de sus participantes, desde el bullying hasta la misoginia.

A pesar de esto, una figura ha emergido como favorita del público: Gala Montes, quien ha destacado no sólo por su simpatía y madurez, sino también por su capacidad para abordar temas delicados con sensibilidad y profundidad.

Gala, quien entró a la casa con una notable base de seguidores, rápidamente se ganó el cariño de la audiencia. Su trayectoria en el show ha estado marcada por su complicidad con Briggitte y Karime, además de por su actitud empática y su capacidad para enfrentar situaciones difíciles con gracia y sensatez.

A pesar de un episodio complicado antes de ingresar al reality, en el que tuvo una pelea con su madre, la actriz ha demostrado una notable evolución personal dentro del programa. La forma en la que ha manejado las dinámicas del grupo la han colocado como una de las posibles finalistas y una plática reciente con la cámara 24/7 lo reafirmó.

Uno de los momentos más impactantes de Gala dentro de la casa ha sido recientemente, cuando habló abiertamente sobre su lucha con los trastornos alimenticios y la dismorfia corporal, un tema con el que muchas personas lidiamos.

Mientras estaba en la caminadora, la actriz relató cómo, en una ocasión, durante la grabación de una telenovela, le dijeron que estaba “gorda” a pesar de pesar mucho menos de lo que pesa actualmente. Esta crítica injusta la llevó a desarrollar una relación tóxica con la comida y el ejercicio, comenzando a practicar lo que ella describió como “actitudes compensatorias”.

“A mí una vez, en una novela que hice, me dijeron que estaba ‘gorda’, pesaba muchísimo menos de lo que peso ahorita. Ahí me traumaron, me traumaron mucho. Empecé a tener problemas con la comida, con el ejercicio,” aseguró.