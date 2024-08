“Le toca soportar”: Tunden a Angélica Vale por atacar a Gala Montes tras ser nombrada “novia de México” por fans

“La Casa de los Famosos” se ha consolidado como uno de los más vistos en México en las últmas semanas, logrando además un impacto significativo en las redes sociales y en la conversación pública. Sin embargo, la temporada actual, a diferencia de la anterior, ha sido especialmente polémica debido a las controversias que han surgido entre los participantes.

PUBLICIDAD

La popularidad de este reality show se refleja en su elevado número de visualizaciones, sino también en la intensidad con la que los espectadores se involucran en la vida de los concursantes, quienes han tenido actitudes cuestionables, justificadas por una supuesta “estrategia de juego”.

Entre los participantes que se han ganado el desagrado del público se encuentran Mariana Echeverría, Ricardo Peralta y Adrián Marcelo, mientras que Briggitte Bozzo, Karime Pindter y Gala Montes se han convertido en las favoritas por su actitud positiva, su complicidad y su apoyo mutuo dentro de la casa.

Gala Montes y Karime Pindter en La Casa de los Famosos México |

Es así, como frente a cualquier crítica o ataque a alguna de ellas, los internautas salen a defenderlas, incluso si es de otra famosa muy querida como Angélica Vale.

Angélica Vale hace comentarios sobre Gala Montes que indignan en redes sociales

El cariño hacia Gala Montes ha sido tan grande que ha llevado a muchos fans a darle el apodo de “La Novia de México”. Este título, sin embargo, ha suscitado una polémica inesperada, ya que es tradicionalmente asociado con Angélica María, una de las estrellas más importantes de la televisión mexicana.

En una reciente entrevista con El Heraldo, Angélica Vale defendió el título de su madre, argumentando que es algo que el mismo público le otorgó y que sólo le corresponde a ella.

“Perdónenme, pero no, la novia de México eres tú (su madre), ¿sabes cuál es la diferencia? Que no se lo puso ella, se lo puso un periodista y la gente la empezó a llamar así, la gente la sigue llamando así hasta la fecha. Creo que esa es la gran diferencia de todas las novias de México que puedan existir, que luego se lo ponen ellas. No va a haber otro, perdón, Gala, con todo el cariño del universo no, perdón, ponte otro nombre”, sentenció Vale.

PUBLICIDAD

Las palabras de la conductora dividieron opiniones en redes sociales entre quienes le dan la razón de que su madre se ganó ese título desde hace años y quienes defienden que “le toca soportar” que Gala sea “una nueva novia de México”.

Angélica Vale La conductora ha dado mucho de qué hablar con su transformación (Instagram)

“Nadie lo hizo con maldad ni se lo quitaron, los jóvenes no sabían que así le dicen a Angélica María solo nombraron así a Gala por qué les gusta”. “Ni la veo vigente a Angélica María en la TV ya es una mujer olvidada que solo le quedó el mote de la novia pero nada más”. “Bajale varias rayas *Angelica Vale*, *Gala Montes* no se puso “la novia de México”, es mas, ¡Ni siquiera sabe que le pusieron asi! porque esta encerrada. Hasta *Angelica Maria* al decirle que se lo toma muy seria (muy a pecho) sabe que su hija exagera”, expresaron.

Eso sí, las palabras de Angélica Vale contrastaron con las de su madre, quien simplemente se río de lo sucedido y mostró “gran elegancia”.

“Qué divinos pero pues bueno digo, ‘novias de mexico’ yo creo que van a haber muchísimas más. Yo ya voy de salida. Eso de la novia de México lo agradezco tanto, es un apapacho. Mi hija se pone muy seria”, dijo la actriz, a lo que Vale agregó: “que se ponga ‘la Gala de México’”.