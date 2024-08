“Debió hacerle caso”, así fue como Jane Fonda le advirtió a JLo sobre su matrimonio con Ben Affleck

Jennifer López solicitó el divorcio a Ben Affleck en la corte de Los Ángeles, California, el pasado 20 de agosto.

Así lo informaron diferentes medios como Daily Mail y Page Six, y la cantante fue captada cabizbaja, luciendo un atuendo moderno, con el cabello recogido en una cola alta.

Fuentes cercanas han dicho a los medios que la famosa se siente triste y humillada por el hecho que su relación con Ben no funcionara una vez más, pues pensaba que esta vez sí iba a ser para siempre.

Sin embargo, no fue así y el matrimonio terminó solo dos años después, pero no fue algo que sorprendiera a una gran amiga de JLo y famosa actriz, Jane Fonda, pues se lo advirtió.

“Ella siempre lo supo”, así fue como Jane Fonda le advirtió a JLo sobre su matrimonio con Ben Affleck

Ahora que Jennifer López pidió el divorcio, ha resurgido un video del documental de la famosa, La mayor historia de amor jamás contada, donde Jane Fonda le advirtió sobre su matrimonio.

En una parte del documental de la famosa, que se encuentra disponible en Prime Video, se ve que la actriz, con quien JLo trabajó en la película La madre del novio, le advierte de su relación y lo expuesta que es.

“Lo primero de todo, quiero que sepas que no sé muy bien por qué, pero me siento muy unida a ti y a Ben y realmente quiero que esto funcione. Sin embargo, hay algo que me preocupa... Es como si intentaras demostrar algo en vez de vivirlo sin más. En todas las fotos salís besándoos, abrazándoos...”, le dijo de forma tajante Fonda.

Ante esto, Jennifer le respondió “así es como vivimos la vida” . Y la famosa actriz insiste en mostrarle su preocupación por cómo JLo y Ben se exponían ante los paparazzis y el mundo, e incluso le mostró su preocupación por lo sucedido en los premios Grammy, donde el actor se veía muy serio e incluso se dijo que ella lo regañó.

“Me preocupó todo lo que pasó, parecía tan infeliz...”. Cuando la gente te mira y ve tu vida, no sé, es difícil. ¿Cómo puedes tener algo de lo que quejarte?”, dijo la actriz.

Ante esto, la cantante aseguró que Fonda es muy protectora con ella y no quiere que le hagan daño. “Vas a exponerte para que te machaquen otra vez. Es emocionante y también aterrador... Tienes razón, me estoy exponiendo. Pero no sé hacerlo de otra forma”, dijo JLo.

Al final, Fonda le dijo que tenía todo su apoyo y que esperaba que todo saliera bien, pero, no fue así, y ella lo predijo y lo supo desde el principio.

“Un ciego pudo ver que esto no iba a funcionar”, “debió hacerle caso, pero JLo estaba ciega”, “ella siempre lo supo, que lástima que JLo no hizo caso”, “Su documental no envejece bien. Debería haberlo mantenido todo en privado”, “todavía me sorprende como ella dejó que esto saliera en el documental, quedó expuesta”, “Jane tenía razón todo el tiempo”, “Jennifer debería haber escuchado”, “Jane estaba compartiendo la sabiduría de un lugar de amor y Jen estaba a la defensiva... 😢”, y “¡Ese es un amigo de verdad!”, fueron algunas de las reacciones en redes.