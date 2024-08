“Como la hija de JLo”: la hija de Pink reapareció y sorprendió con su cambio de imagen a sus 13

Pink es una de las cantantes más famosas y exitosas de todos los tiempos y aunque se ha dedicado a su familia, sigue triunfando con su voz.

PUBLICIDAD

Y no es la única, pues su hija Willow Sage, quien ya tiene 13 años, ha mostrado su gran talento para el canto y en diferentes ocasiones ha cantado con su mamá.

Recientemente, lo volvió a hacer y sorprendió con una nueva imagen, pero la han llenado de críticas por su apariencia.

“Como la hija de JLo”: la hija de Pink reapareció y sorprendió con su cambio de imagen

Pink se presentó la noche del jueves en el cierre de la Convención Nacional Demócrata en Chicago junto a su hija Willow Sage.

Madre e hija cantaron el tema What about us de su álbum Beatiful Trauma, pero lo que más sorprendió fue el nuevo look de su hija.

Y es que la joven de 13 años ahora lleva el cabello corto, en un estilo de corte pixie, y lució un atuendo “total black” con pantalón, camiseta, cinturón y botas rockeras.

Por esto, recibió duras críticas y fue comparada con la hija de Jennifer López, Emme, quien desde hace años optó por un estilo andrógino y lleva el cabello corto.

PUBLICIDAD

“Como la hija de JLo, por qué todas las hijas de famosos terminan así”, “su hija es hermosa, pero ese look no le va”, “no por favor, tan linda que era y ahora terminó como la hija de JLo”, “Parece que otra hija de famoso está a punto de convertirse en niño”, Es hija, pero parece hijo?”, “ella tenía un estilo tan lindo y glamurosa, que pena”, “es divina esa niña pero con ese look no, no le favorece”, “otra con estilo andrógino, es que no hay otra cosa”, y “parece que ser chica pasó de moda”, fueron algunas de las crueles críticas.

Hasta hace poco Willow llevaba el cabello largo, y lucía vestidos coloridos, por eso, sorprendió con esta nueva imagen al dejarlos atrás.

Sin embargo, no es la primera vez que se muestra con el cabello corto, ya hace unos años lo llevó así, pero esta vez fue criticada no solo por su corte, sino también por el cambio en su estilo, dejando ver lo peor de la sociedad.