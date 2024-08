“Parezco el novio de Mulán”: Gomita se quita las extensiones y ahora luce irreconocible

“La Casa de los Famosos” se ha destacado como el programa más visto del momento, capturando la atención de millones de espectadores. Este reality, que sigue a un grupo de celebridades mientras conviven en un espacio cerrado bajo la constante observación de cámaras, ha generado tanto fascinación como polémica. A pesar de su éxito indiscutible en términos de audiencia, la temporada actual ha estado marcada por el comportamiento cuestionable de algunos de sus habitantes, lo que ha suscitado un rechazo significativo por parte del público.

PUBLICIDAD

Ricardo Peralta, Mariana Echeverría, Adrián Marcelo y Gomita son algunos de los participantes que han generado más controversia en esta temporada. Estos habitantes han sido criticados duramente por los espectadores debido a su actitud dentro de la casa, que muchos consideran inadecuada e incluso tóxica. El rechazo hacia ellos se ha centrado en su participación en dinámicas de bullying, comentarios misóginos y una falta general de respeto hacia otros concursantes.

La Casa de los Famosos México

Ahora que Mariana Echeverría ha salido de la casa, los ojos de todos han estado sobre Gomita (Aracely Ordaz Campos) quien ha tenido actitudes cambiantes y ha jugado una estrategia cuestionable. Eso sí, un reciente cambio de look fue la razón que la llevó a ser tendencia ahora en redes sociales.

Gomita cambia de look y sorprende a todos

La influencer sorprendió a los habitantes de “La Casa de los Famosos” al despojarse de sus extensiones de 800 gramos, lo cual la hizo lucir irreconocible.

Gomita La influencer ha dividido comentarios en La casa de los famosos (X)

Durante las cuatro semanas que lleva el reality show, Gomita se caracterizó por su larga melena sin embargo, recientemente algunas participantes, incluyéndola, aprovecharon para cambiar su imagen.

Ricardo Peralta fue el primero en reaccionar al cambio de look, señalando que parecía “chava padre de la secu”. Ante el elogio del influencer, Gomita respondió: “Me siento como el Temerario, es que mi corte es así. Soy un Temerario con chichis”. Posteriormente dijo: “Parezco el novio de Mulan ahorita. Me cambia mucho la cara, ¿me veo más chica?”.

En contraste, en redes sociales algunos aseguraron que “se ve mejor así”. “La verdad es que gomita se ve mil veces mejor sin extensiones, se ve chava y hasta más cómoda. Bien por ella. Gomita estamos contigo, Puro Team Gomita, Gomita Súper Buena Onda, Gomita fue la única persona que fue a abrazar a Mayito”. “Que bueno que se quitó las extensiones se veían más falsas q nada ... De baja calidad”. “Así sí me cae bien”.

Gomita no ha tenido la mejor estrategia dentro de la casa

Aracely, “Gomita”, quien se hizo famosa como payasita en el programa infantil “Sabadazo”, ha sido objeto de controversia semana a semana. A pesa de que ha hablado abiertamente de su pasado complicado marcado por problemas familiares y dificultades personales, su comportamiento dentro de la casa ha sido visto como errático y, en ocasiones, agresivo. Lejos de jugar una estrategia que empatice con la audiencia, Gomita ha participado en confrontaciones que han minado su popularidad y han llevado a muchos a cuestionar su capacidad para manejar la presión del programa de manera positiva.