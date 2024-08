“Ni para limpiar pierde el estilo”: Las lujosas chanclas con las que Karime Pindter se pasea por LCDLF

Karime Pindter no pierde su estilo, aún en chanclas en "La casa de los famosos México".

Ya han pasado 32 días desde que ingresaron todos los integrantes a “La casa de los famosos”, pero hay una de ellas que se ha llevado las miradas, no solo por su personalidad, sino también por la impecable que siempre luce, a pesar de la cotidianidad y la rutina. Se trata de la creadora de contenidos, Karime Pindter, quien ha presumido su buen gusto y sentido de la moda.

Se ha paseado en unas divinas pijamas, mientras que las galas son su momento favorito porque puede lucir sus espectaculares vestidos y accesorios. Los pasillos de la casa se han convertido en una pasarela de lujo para ella.

Pindter deja claro que tampoco escatima en gastos para lujo de adquirir accesorios, zapatos y vestuario. Ella se acostumbró a llevar de buena marca y no las dejaría en su hogar. No hay nada que le quite el glamur a esta mujer, ni siquiera lo pierde a la hora de la limpieza, pues se ponen sus costosas chanclas para hacer los oficios del hogar.

Pero, no son cualquier sandalias. Se tratan de unas de la firma francesa Hermès cuya historia se remonta a 1837, lo que la convierte en una de las marcas más longevas. Este calzado destalonado en azul bebé ha cautivado a sus seguidores, quienes se dieron la tarea de buscar su costo, y asciende a 13 mil pesos mexicanos, unos 680 dólares estadounidenses.

Es un estilo clásico, que se lanzaron en 1997 y desde esa fecha a la actualidad son de las más buscadas entre las celebridades y las fashionistas. De acuerdo con el diario El Heraldo, “se ofrece en los colores blanco y negro, con lo que evoca en estilo minilamista de la firma. Sin embargo, también hay una versión en azul bebé, que es la que adquirió Karime Pindter”.

Ricardo ahora ataca a Karime, ¿qué dijo?

El domingo pasado, Ricardo Peralta atacó a Arath de la Torre y lo señaló de homofóbico, lo que indignó al público, pues supo que estaba mintiendo. Este martes, los productores del programa quisieron “lavarle” la imagen”, tras perder seguidores y apoyo de la comunidad LGTBIAQ,+, por lo que le permitieron el ingreso a su novio.

El creador de contenido quedó conmovido y le pidió disculpas a todos, pero esto le duró poco, pues luego atacó a Karime cuando eligieron a Agustín como su acompañante en la suite del líder. “Regresando a sus épocas de Acapulco Shore, será -Agustín Fernández- el paciente 0 de gonorrea y sífilis en La Casa de los Famosos México”, expresó Ricardo Peralta en tono burlón, y Adrián se le sumó.

Los comentarios no pasaron desapercibidos para los seguidores del programa, quienes rápidamente inundaron las redes sociales con críticas hacia Ricardo Peralta y Adrián Marcelo. Los usuarios calificaron sus palabras como machistas y misóginas, argumentando que ambos influencers estaban perpetuando estigmas sobre la sexualidad femenina