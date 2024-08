¿Es brujería? Los números mágicos que utilizó Karime con Brigitte para alejar las malas vibras

La situación dentro de “La casa de los famosos México” cada vez se complica más y esta semana, la Jefa, decidió nominar a todos los integrantes por las constantes falta de respeto entre ellos y porque están armando estrategias para eliminar a alguno este domingo 11 de agosto. Esto tomó por sorpresa a los participantes, pero no ha mermado los conatos de discusión.

Recientemente, se desarrolló una pelea entre Adrián Marcelo y Gala Montes que escaló a mayores, pues él, quien también es psicólogo, increpó a la actriz. La acusó de fingir la depresión, que le fue diagnosticada antes de entrar a la casa, para causar empatía con la audiencia. Por si esto fuera poco, también le dijo que estaba “loquita”, que estaba “falta de mamá”, un golpe bajo para la Montes.

Pues unos días antes entrar al reality show, ella y su madre protagonizaron un gran escándalo en el que Montes se vio muy afectada. Todos estos señalamientos Adrián causó repudio en la audiencia e, incluso, en algunos artistas. Así que será el público quien tendrá la última palabra, cuando este domingo voten por quién desean que ya no siga más en el juego por los 400 millones de pesos mexicanos.

¿Karime y Briggitte están haciendo brujería para protegerse?

Este jueves 8 de agosto, la influencer Karime Pindter y la actriz Briggitte Bozzo protagonizaron un extraño. Bozzo estaba acostada con la cabeza sobre las piernas de Karime, quien masajeaba las sienes de la joven artista de 22 años, al tiempo que invocaban unos números.

“Estos números son súper poderosos, tipo cuando alguien te molestó, no te pareció lo que dijo, no estás vibrando con él, sientes que se están metiendo contigo, le mandas estos números muchas veces. Tú me dices cuándo la tengas. Mándales estos números que son de muchas energías para que se alejen y no se metan contigo, que son 5911″.

Las dos repitieron varias veces la cifra. Luego Karime acotó: “Esta es una gran herramienta cuando quieres que alguien te haga caso de cualquier manera: de quieres platicar, que te escuche... Le mandas energías de tu corazón a su corazón, y lo haces y puedes visualizar a cualquiera de las personas de aquí y la energía va a cambiar”.

Pero, ¿de qué se trata? Pues no es brujería. Son los conocidos números angelicales, es decir, una secuencia de números, que al repetirlos puedes conectar con tu Ángel de la Guarda o que él se está tratando comunicar contigo para dejarte un mensaje importante. Pueden ser una poderosa fuente de inspiración y orientación. Suelen aparecer de diversas formas a tu alrededor.

El 5911 simboliza abundancia, riqueza y éxito, y que es una señal de aliento que te dice que todo tu esfuerzo y dedicación se verán recompensados. Te espera una gran cantidad de éxito y riqueza.