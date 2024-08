En medio de divorcio, sale a la luz promesa que Ben Affleck hizo a J.Lo pero que ella “orilló” a romper

La relación entre Jennifer Lopez y Ben Affleck ha sido una de las más comentadas y seguidas en Hollywood, caracterizada por altibajos, reconciliaciones y, finalmente, un divorcio tras darse una segunda oportunidad que no resultó el cuento de hadas que hicieron creer en un inicio.

En abril de 2022, Affleck sorprendió al mundo al proponerle matrimonio a la llamada Diva del Bronx por segunda vez. El anillo de compromiso, valorado en $5.6 millones, no sólo era impresionante por su lujo, sino también por el profundo significado detrás de su diseño. La icónica cantante mencionó que el verde era su color de la suerte y así fue como el actor eligió la pieza perfecta.

En medio de la crisis que enfrentan, ha resurgido la anécdota de que Affleck hizo grabar en la banda de platino del anillo la promesa “not going anywhere.” (no me iré a ningún lado), una frase cargada de significado para ambos.

Según explicó la propia Jennifer a Apple Music’s Zane Lowe en 2022, así es como Ben solía firmar los mensajes cuando reanudaron su comunicación después de años de estar separados. Para ella, este gesto fue especialmente conmovedor, representando un compromiso firme y una promesa de estabilidad en su relación renovada.

Sin embargo, a pesar de las promesas y los gestos románticos, la realidad de su relación se mostró más complicada pues los meses siguientes a su boda en julio de 2022, estallaron rumores sobre tensiones y desacuerdos, en gran parte por los gestos de incomodidad del actor en eventos públicos, así como las constantes apariciones en solitario de la cantante.

¿Jennifer Lopez rompió la promesa de Ben Affleck?

Jennifer Lopez y Ben Affleck Instagram: @jlo (Instagram: @jlo)

Aunque intentaron mantener una imagen unida y fuerte en público, las dificultades que enfrentaron finalmente se hicieron insostenibles. En abril de 2024, justo en el segundo aniversario de su matrimonio, Jennifer Lopez presentó la solicitud de divorcio, marcando el fin de una relación que había comenzado con tanto amor y esperanza.

Lo que hizo aún más sorprendente esta decisión fue la forma en que Jennifer manejó el proceso de divorcio, lo cual estaría siendo la razón de que muchos señalen que “fue ella quien rompió la promesa de Ben”.

“Entonces én no tuvo la culpa si ella fue quien decidió irse”. “En teoría Ben no rompió su promesa porque ella fue quien se fue”, expresan internautas en redes sociales.

La cantante optó por presentar la solicitud sin un abogado, un movimiento inusual que sugería una urgencia por cerrar este capítulo de su vida. En los documentos legales, Lopez indicó que no buscaba apoyo conyugal y pidió al tribunal que tampoco se lo otorgara a Affleck.

Jennifer Lopez La promesa de Ben Affleck que quedó rota (Instagram)

Eso sí, de acuerdo con Page Six, el actor tampoco habría hecho algo para salvar el matrimonio, y por ende, sostener dicha promesa.

“Está muy decepcionada y triste, pero Ben no le ha dado ninguna señal de que quiera continuar con su matrimonio. No ha mostrado ningún compromiso ni interés en que su matrimonio funcione. Ha llegado al punto en que ella sólo necesita mirar”. por sí misma”, dijo una fuente a PEOPLE.

Ahora, la frase inscrita en el anillo de compromiso, que parecía ser un símbolo de su amor eterno y su determinación por hacer que funcionara, se ha convertido en un recordatorio agridulce de lo efímero que puede ser el amor, incluso entre dos personas que parecían destinadas a estar juntas.