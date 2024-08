Los dos amigos que no han dejado a Ricardo y Adrián y muchos critican: ¿quiénes son y cómo los han defendido?

“La Casa de los Famosos” ha logrado un éxito sin precedentes en México, convirtiéndose en el programa más visto de la televisión nacional, además de gozar un importante alcance en redes sociales. Sin embargo, la temporada actual ha sido objeto de gran controversia debido a comportamientos polémicos entre los participantes, incluyendo bullying, comentarios misóginos y estrategias sucias.

PUBLICIDAD

Uno de los principales focos de controversia es Ricardo Peralta, quien ha sido señalado por utilizar su orientación sexual y su identidad de género como estrategia para generar empatía y descalificar a otros participantes. Durante el último posicionamiento, el influencer acusó a Arath de la Torre de homofobia tras un comentario sobre su vestimenta que tomó como agresión.

Esta acusación ha generado una fuerte respuesta de colegas del conductor, internautas y defensores de los derechos LGBTTTIQ+, quienes han criticado el uso de la identidad de género como una herramienta manipulativa en el contexto del reality show.

Arath de la Torre y Ricardo Peralta Imagen recuperada de 'La Casa de los Famosos México'

Por otro lado, Adrián Marcelo ha sido objeto de intensas críticas por sus repetidos ataques verbales hacia sus compañeros, especialmente Gala Montes y Arath de la Torre, así como por la traición a Shanik Berman y la supuesta obsesión que tendría con Briggitte.

El creado regiomontano ha contribuido a un ambiente hostil dentro de la casa, generando presión para su expulsión. La toxicidad de su comportamiento ha sido destacada por el público y los medios de comunicación, que han expresado su preocupación por la dinámica negativa que ha creado y el mal ejemplo que representa frente a la audiencia.

Adrián Marcelo

Ahora, algunos seguidores cercanos a ambos han sido acusados de respaldar y “justificar” comportamientos que muchos consideran perjudiciales. Es así como en redes sociales, usuarios han instado a estos amigos a reflexionar sobre el impacto de su apoyo, señalando que al hacerlo están contribuyendo a una cultura tóxica en el programa.

¿Quienes son los amigos que apoyan a Ricardo Peralta y Adrián Marcelo?

La presión pública ha llevado a un llamado generalizado para que estos allegados reconsideren su postura y la forma en que respaldan a sus amigos, dado que su apoyo puede ser interpretado como una validación de comportamientos dañinos.Entre estos amigos se encuentran Teo, amigo de Ricardo Peralta y La Mole, quien ha sido cercano a Adrián Marcelo.

PUBLICIDAD

Aunque ninguno ha hecho declaraciones respecto a los comportamientos tóxicos de ambos, se ha visto que dan likes en las publicaciones sobre ambos integrantes, además de que no los han dejado de seguir e incluso ya han anunciado proyectos juntos para cuando salgan del reality.

“Alguien que le haga ver a Teo (@PepeYTeo) que el único que destruyó lo que tanto le costó fue el mismo #RicardoPeralta , con sus malditos comentarios de mi3rda y su pésimo carácter. Además el público le dio lo que tenían y de la misma manera se lo pueden quitar”. “Teo recapacita y deja a Ricado Pepalta fuera de PepeYTeo”. “Para cuándo dejas a Ricardo, Teo?”, se lee en redes sociales.

Ante esto, algunos han salido a defender al influencer, alegando que lo que haga Ricardo Peralta en “La casa de los famosos” no es su culpa . “Teo ya estuvo en un reality. “La Isla” y jamás se convirtió en su peor versión, se mantuvo tal cual y demostró que sus habilidades las tiene en inteligencia y en buen corazón. Teo es MUUUUY aparte”. “Teo no es mamá de Ricardo Peralta para regañarlo o castigarlo por sus acciones. Él no les debe nada”.

Sobre La Mole, internautas expresan: “Defender los comentarios que han hecho Adrián Marcelo y Pepe te vuelve un cómplice. AM es un psicópata, pero no me sorprende porque La Mole es igual, y Ricardo ha hecho comentarios muy desafortunados. No hay manera de defenderlos; yo sí pensaría en mi amistad con ese tipo de personas”. “Neta que repele La Mole, Adrián Marcelo y sus asquerosos fans, por favor no se reproduzcan”.

Con esto no sólo ha generado debates sobre el comportamiento de los participantes, sino que también ha puesto en evidencia cómo el respaldo a comportamientos tóxicos por parte de personas cercanas a los participantes puede perpetuar y amplificar el impacto negativo de tales acciones, afectando la percepción pública y la cultura dentro del reality show.