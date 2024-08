“No aprende”: El otro reality de Mariana Echeverría donde también se le acusó de “tóxica”

Mariana Echeverría se ha convertido en la más odiada del momento tras su participación en la segunda edición de La Casa de los Famosos México donde quedó expuesta su personalidad de la peor manera y ha sido objeto de duros señalamientos.

PUBLICIDAD

Los comentarios y gestos que llegó a tener la presentadora con algunos compañeros la llevaron a ser tildada de “tóxica”, de hacer bullying entre otros adjetivos descalificativos que la llevaron a convertirse en la cuarta eliminada del reality tras su primera nominación.

Tras su salida son muchos los que se han encargado de tirarle en cara su comportamiento, pero también han expuesto en redes como no ha sido la primera vez que ha tenido dicha conducta en un programa televisivo.

Mariana Echeverría y el reality donde también la acusaron de tóxica

Esta no es la primera vez que Mariana Echeverría forma parte de un reality show, pues a lo largo de su carrera de más de 20 años ha participado en algunos programas donde su participación tampoco ha sido elogiada.

A través de TikTok una usuaria se encargó de seguir exponiendo las actitudes que Mariana Echeverría tuvo durante su participación en 2018 en el reality ‘Reto 4 Elementos’, un show donde famosos y deportistas se enfrentan en competencias físicas, con la que aseguran que siempre ha mantenido una actitud “tóxica”.

“Hey dejame hablar”, grito Mariana en medio de una conversación para luego agregar que “Y eso es lo que hace que un equipo se deshjaga, no se deshace uno, se deshacen todos”.

En los comentarios no tardaron en apuntar contra Echeverría exponiendo como en otros programas también había delatado su forma de ser, lo que demuestra que los realitys no son su mayor fuerte.

PUBLICIDAD

“Y en Me caigo de risa siempre se enojaba cuando perdía y hacía un mega berrinche”, “también en 4 elementos se aferraron a sacar y odiar a un participante y salieron uno por uno de su equipo hasta que no quedo nadie 🤣🤣🤣🤣 no aprende”, “Como detesto esa mujer”, “Ahhhh ya entendí!!! Esto viene de muy atrás”, “Ella era muy débil en esos retos”, “Siempre fue así Marrianator”, han sido algunos comentarios en su contra.

Tras su pronta salida de LCDLF, Echeverría se ha mostrado arrepentida de algunos episodios que protagonizó durante su estadía. Uno de sus disculpas ha sido para el programa ‘Hoy’ luego que asegurara que Arath de la Torre no se la llevaba bien con sus compañeros, lo que desató indignación por parte del elenco quienes la desmintieron rápidamente.