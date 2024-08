“Desborda felicidad”: Ben Affleck es captado luego que JLo solicitara el divorcio y así luce

La historia ‘Bennifer’ ha llegado a su fin una vez más, luego que Jennifer Lopez acudiera al Tribunal Superior de Los Ángeles para solicitarle el divorcio a Ben Affleck a solo días del cumpleaños del actor y en medio del segundo aniversario de su romance. La cantante ha pedido la disolución de su matrimonio tras varios meses de especulaciones.

La diva del bronx fue captada acudiendo en solitario a la autoridades por lo que no contó con un abogado según TMZ y habría sido el pasado 26 de abril, la fecha del fin de su relación, un mes después de su última aparición pública.

Mientras la artista tomaba el valor para ponerle fin a su tan comentado matrimonio, Affleck era captado bastante feliz y sonriente, muy diferente a cómo lucía en sus apariciones junto a su esposa.

Así era captado Ben Affleck mientras Jlo solicitaba el divorcio

Jennifer Lopez y Ben Affleck protagonizaron una de las parejas más comentadas y criticadas en los últimos años ante los gestos de desprecio y desgano que manejaba el famoso en cada una de sus apariciones juntos.

Affleck llegó a causar preocupación entre sus fans al lucir “amargado” y “descuidado” durante sus años de relación con Jennifer, pese a que ella siempre lucía radiante, por lo que muchos llegaron a considerar que no era feliz a su lado.

Ahora que ambos se han mantenido alejados por varias semanas, este ha estrenado un nuevo look y ha sido visto sonriendo como no solía hacerlo al lado de la famosa. De esta manera, confirmaría que la ruptura no ha sido un problema para él, sino todo lo contrario.

Mientras la diva del brox acudía a las autoridades para disolver su matrimonio, Ben se encontraba al lado de su ex esposa Jennifer Garner y sus hijos en Japón para acompañar a su hija mayor Violet a instalarse para su primer año de estudios en la Universidad de Yale, en New Haven, Connecticut.

Asimismo, fue captado arribando a Los Ángeles donde se vio bastante sonriente bajando del avión.

“Ben Affleck parece estar de buen humor estos días”, “Ahora si luce feliz”, “Es feliz al lado de su ex y sus hijos”, “El divorcio le devolvió la felicidad”, han sido algunos comentarios.

Pese a que la separación se habría dado hace unos meses, la pareja habría seguido en contacto ante el vínculo que establecieron como familia junto a sus hijos.