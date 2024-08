J.Lo festeja el cumpleaños de Ben Affleck bailando sola y por esto la señalan de “tener a otro hombre” en la mira

Jennifer Lopez y Ben Affleck han sido el centro de atención mediática desde que reavivaron su relación en 2021, casi dos décadas después de haber cancelado su primer compromiso. Sin embargo, su relación actual ha sido objeto de especulaciones y rumores, especialmente en medio de los recientes informes sobre tensiones en su matrimonio.

PUBLICIDAD

En los últimos meses, los rumores sobre un posible divorcio han cobrado mayor intensidad, alimentados por constantes informes y especulaciones en los medios que aseguran ya viven separados y tienen los papeles firmados. Aunque hasta ahora ninguno de los dos ha hecho una declaración oficial al respecto, cada vez han dado más evidencia de que cada uno está tomando un nuevo rumbo.

Jennifer Lopez y Ben Affleck Instagram: @jlo (Instagram: @jlo)

De acuerdo con Page Six, el comunicado anunciando el divorcio podría llegar hacia finales del verano, entre agosto y septiembre.

¿Jennifer Lopez tiene la mirada puesta en otro hombre?

Recientemente, Jennifer Lopez fue vista disfrutando de una noche en solitario en Inglewood, California, y por los videos que han circulado en redes sociales, internautas ya están señalando que Wha puesto la mirada en otro hombre”.

La cantante asistió al evento de apertura del estadio Intuit Dome en donde Bruno Mars y Lady Gaga se presentaron. Esto coincidió con el cumpleaños número 52 de Ben Affleck, quien no estuvo presente, lo que avivó aún más los rumores de su divorcio.

A pesar de estar pasando por un momento complicado en su vida sentimental, Lopez no pudo evitar rendirse ante la voz y ritmo de Bruno Mars. La Diva del Bronx fue captada levantando los brazos y moviendo su cabello mientras Mars cantaba el tema “Marry Me”, el cual reza: “Es una noche hermosa, estamos buscando algo tonto que hacer / Oye nena, creo que quiero casarme contigo”.

Internautas de inmediato señalaron que Lopez ahora tiene los ojos “puestos en Bruno Mars” pues coincidentemente cantó a todo pulmón la frase: “Creo que quiero casarme contigo”.

PUBLICIDAD

“¿Será que ahora va por Bruno Mars?”. “Adiós Ben, hola Bruno”. “Cuiden a Bruno Mars de esta mujer”, expresaron algunos en rede sociales.

La también actriz optó por un look informal para la noche y lució un sencillo top blanco corto con pantalones azules. Se recogió el pelo en una cola de caballo suelta y añadió unas gafas de gran tamaño, pulseras apiladas y aros.

La mayor preocupación de J.Lo y Ben Affleck en medio del divorcio

Jennifer López y Ben Affleck La pareja podría haber regresado o al menos eso especulan en redes (@jlo/Instagram)

Cuando Jennifer Lopez y Ben Affleck retomaron su relación, se enfrentaron al desafío de unir sus respectivas familias. Affleck, con tres hijos de su matrimonio anterior con Jennifer Garner (Violet, Finn, y Samuel), y Lopez, madre de los mellizos Max y Emme con Marc Anthony, trabajaron para formar una familia en la que el bienestar de los niños fuera la prioridad. A menudo se les veía fomentando la buena relación entre sus hijos, con actividades compartidas y tiempo juntos.

Con los recientes rumores de divorcio, surge la pregunta de qué pasará con la conexión que han construido sus hijos. Sin embargo, los avistamientos recientes de Violet usando un vestido de Lopez y de Finn y Emme paseando juntos, resaltan la idea de que, aunque los padres se separen, los lazos entre los hijos pueden perdurar. Esta dinámica sugiere que Lopez y Affleck, pese a su posible separación, continuarán interactuando en el futuro por el bienestar de sus hijos, similar a cómo manejan la co-paternidad con sus ex parejas, Marc Anthony y Jennifer Garner.

Eso sí, a principio de agosto, una fuente le dijo a PEOPLE que Lopez y Affleck no se habían visto “en semanas”. “Se están mudando por separado. Jennifer está tratando de encontrar un nuevo hogar para comenzar de nuevo”. Posterior a esto, el domingo 11 de agosto, la cantante fue vista acompañando al hijo de Affleck, Samuel, al centro comercial. “El hecho de que no esté con Ben no significa que no le importen sus hijos”, dijo la fuente.

“Siempre se preocupó por ellos”, continuó la fuente. “Pasó meses buscando la casa perfecta para su familia fusinada el año pasado. Ahora, cuando está de regreso en Los Ángeles, quiere pasar tiempo de calidad con ellos antes de que se reanuden las clases y Violet se vaya a la universidad”.