La joven recibió críticas y burlas por su reciente look, pero dio lección

Lucerito, la hija de Lucero y Mijares es una de las cantantes mexicanas más famosas y exitosas que a sus 19 años se ha ganado el corazón de miles con su talento y carisma.

La joven encanta con su espontaneidad, su gran voz, y su forma de ser, pero algo por lo que siempre la critican y hasta se burlan son sus looks.

Ya sea por sus pantalones, blusas anchas, botas, o cualquier prenda que lleve, la famosa suele recibir críticas y hasta la comparan con su padre.

Recientemente volvió a suceder, y Lucerito se llevó ataques y hasta burlas por un look sencillo que mostró en un live desde casa.

A ella no le intimidan las críticas: el look de Lucerito que se llevó las ofensas pero portó con orgullo

Recientemente Lucerito hizo un live a través de su cuenta de Instagram para interactuar con sus fans y lució muy sencilla, pues estaba en casa.

La hija de Lucero y Mijares llevó una camiseta blanca y usó un gorro muy particular, llevando su cabello al natural con un moño alto y despeinado.

Pero, este look le valió las críticas, pues muchos aseguran que se veía como Quico de El Chavo del 8, y se burlaron.

“Ay pensé que era Quico”, “pero que es eso, que gorro es ese por Dios”, “que alguien le ayude con su imagen, no puede verse tan mal”, “pero es que ella que no es agraciada y se viste tan mal”, “por favor Lucero ayuda la imagen de tu hija”, “que ridícula se ve así, cada vez se viste peor”, “cuando pensaba que no podía verse peor”, y “ese gorro le queda terrible, parece Quico”, fueron algunas de las reacciones en redes.

No es la primera vez que la critican, pero ella siempre deja claro que le da igual lo que digan, no le presta atención a lo que opinan de ella y no deja que eso le afecte ni tampoco cambia su estilo por ello.

La joven deja ver que es una chica auténtica, original, que es fiel a sí misma y que nada de lo que digan de ella podrá intimidarla ni hacerla sentir mal, dando una gran lección.

Por eso y más se ha ganado el cariño y el amor de miles, que la apoyan y la defienden de todo el ‘hate’ que recibe en redes y la aman por ser tan auténtica y mostrarse real.