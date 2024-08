“Qué cambio”, el minivestido de leopardo con el que Lucerito Mijares sorprendió e impuso moda este 2024

La joven derrochó estilo y elegancia con este look

Lucerito Mijares es una de las cantantes más exitosas de México actualmente y se ha abierto paso no por ser la hija de Lucero y Mijares, sino por su talento y carisma.

La joven de 18 años está triunfando en el mundo de la música, primero protagonizando la obra musical El mago the wiz, su participación en el reality Juego de voces y ahora tiene nuevo tema con Eduardo Capetillo Jr.

Sin embargo, siempre la han criticado por su físico y sus looks, de hecho, hasta se han burlado de ella, como el caso de Sofía Rivera y Eduardo Videgaray, donde dijeron que “parecía hombre”.

Pero, ella ha demostrado que tiene un gran estilo y se siente segura de sí misma y de su belleza.

El minivestido de leopardo con el que Lucerito Mijares lució hermosa e impuso moda este 2024

Recientemente, Lucerito fue captada mientras estaba en una actividad del Teletón, donde pronto cantará el himno, y sorprendió con su look.

La joven de 18 años lució hermosa llevando un minivestido de leopardo que combinó con un cinturón negro, acentuando su cintura, y complementó con botines negros.

Además, su cabello lo llevó suelto, presumiendo sus rizos, y lució un maquillaje sutil y hermoso, recibiendo miles de halagos.

“Pero qué hermosa”, “qué cambio, este look si le va de maravilla”, “amé su look, se ve tan elegante”, “ese vestido le queda muy bien”, “debería vestir así más seguido”, “amo cuando se pone vestido, se ve espectacular”, “wow se ve divina, se parece mucho a su mamá”, “ya le está aprendiendo al estilo de Lucero”, “que bella se ve con vestido”, y “eso le hace lucir sus curvas muy bien”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Y no es el único look reciente de la cantante que ha encantado, pues en el video que tiene junto a Lalo Capetillo Jr. lleva un look que le han alabado.

La joven luce unos jeans de corazón con brillos con una blusa negra y chaqueta de mezclilla con brillos, que combinó con botas negras y la ha hecho lucir a la moda y glamurosa.

A Lucerito la han criticado por llevar pantalones anchos, blazer, y looks que aseguran que no la favorecen y son “masculinos” o “poco glamurosos”, pero ha sorprendido con estos atuendos en las últimas semanas.