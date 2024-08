Tras desaparecer de redes sociales, internautas hacen propuesta a Cazzu para dar ‘cachetada’ a Nodal

Cazzu, también conocida como la “Jefa del Trap”, ha dejado una huella indeleble en la música urbana latina, no sólo por su talento sino por su capacidad para mantenerse auténtica en medio de la tormenta mediática. Su estilo distintivo, que mezcla el trap con elementos de la cultura argentina y su estética única, la han convertido en un ícono de la música urbana. A lo largo de su carrera, ha demostrado ser una artista versátil, capaz de trascender géneros y fronteras, lo que la ha hecho ganarse un lugar especial en el corazón de sus fans.

Sin embargo, la vida personal de Cazzu también ha sido objeto de escrutinio, especialmente tras su ruptura con el cantante mexicano Christian Nodal y asumir un rol como mamá soltera. La relación entre ambos fue seguida de cerca por los medios y el público, y el final de la misma estuvo marcado por un repentino interés mediático debido a la rápida relación de Nodal con Ángela Aguilar.

La argentina, no obstante, decidió alejarse de las redes sociales, declarando que necesitaba desintoxicarse y enfocarse en su hija. Esta decisión de priorizar su bienestar personal y el de su hija, Inti, la ha acercado aún más a sus seguidores, quienes han mostrado un apoyo incondicional hacia ella.

“Yo hace 2 meses no tengo mis redes sociales en mi celular y nada esoy aquí hablando con ustedes. Hola soy Julieta, tengo 30. Yo trato de tener la mejor relación posible con todo, particularmente con las redes y hay como un discurso continuo. A veces a nosotros nos genera esa ansiedad comprobarle a la gente quienes somos realmente y eso es una imposibilidad”, dijo en una reciente entrevista con el programa ¡FA!

Con unos ojos visiblemente cansados y tristes, aunque segura y con gran fortaleza, Cazzu habló de como ha buscado su tranquilidad en este último año. “Yo hace un año no saco un disco. Hace un año no saco música, no hago nada. Estoy en mi casa y no hago nada, ¿entienden?”, sentenció, haciendo referencia a que está aprovechando esta nueva etapa de vida junto a su hija.

Fans salen en defensa de Cazzu

Ante esto, los internautas inundaron las redes sociales con elogios para la argentina y también, le hicieron una propuesta para darle “cachetada con guante blanco” a Nodal.

“México te quiere cazzu ojala pronto vengas con tu música a, deleitarnos con tu alegre musica”. “Tengo un plan: Mientras a Nodal lo rechazan en Argentina acá recibimos a Cazzu con los brazos abiertos y mucho amor”. “Que Cazzu se venga a México a deleitarnos con su música y Nodal allá en Argentina donde no lo quieren para que se le quite”. “Cazzu vente a México!!! Acá te amamos. Mandamos a Nocal a Argentina para que le den su merecido”, se lee en redes sociales.

También aprovecharon para darle unas palabras de aliento y aplaudir su gran resiliencia. “Mucha clase la de cazzu que mujeron en todos los sentidos”. “Cazzu es toda una dama. Sus ojos dicen más de lo que habla”. “se le ve la tristeza en los ojos, pero tiempo al tiempo... la vida se encarga de poner a todos en su lugar y los veras caer y divorciarse.”

Cazzu Cazzu le brinda todo su amor a la pequeña Inti, mientras el padre de bebé, Christian Nodal, está de 'Luna de miel' con su esposa. (Instagram @cazzu)

La mejor decisión de Cazzu en el último año

Para Cazzu, alejarse de las redes sociales y cómo esta decisión le ha permitido mantener su paz mental. Además, anunció que está trabajando en un nuevo álbum, lo que ha emocionado a sus fans y ha demostrado que, aunque la atención mediática pueda ser abrumadora, su pasión por la música sigue intacta.

La manera en que la trapera argentina ha manejado esta situación, evitando el drama y concentrándose en su arte, ha sido admirada por muchos. En un mundo donde las figuras públicas a menudo se ven atrapadas en la vorágine de las redes sociales, Cazzu ha elegido un camino diferente, centrado en su autenticidad y en el cuidado de su bienestar emocional. Esta decisión no solo refuerza su imagen como una artista icónica, sino que también la muestra como un ejemplo de resiliencia y determinación, ganándose aún más el respeto y la admiración de su público.