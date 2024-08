“Por fin se acordó de su hija”: aseguran que Nodal se reencontró con Cazzu y habría visitado a Inti en Argentina

Como un éxito rotundo calificaron el show que ofreció el cantante Christian Nodal en Santiago de Chile, en Chile, el pasado fin de semana en el Movistar Arena, que estuvo repleto de fans coreando sus temas, mientras que detrás del escenario, su esposa, Ángela Aguilar, quien grabó un poco del espectáculo y lo compartió en sus redes sociales.

Nodal estaba feliz porque todo salió como esperaba. Ángela fue captada por el público en un look total black en cuero y en su cabello apostó por un wet look. La pareja a disfrutado de una excelente luna de miel, que primero fue en Los Cabos, para luego celebrar los 56 años de Pepe Aguilar en el caribe mexicano. A bordo de un yate, la familia Aguilar pasó unos días de buenas vacaciones.

Tras el espectáculo en Chile, la próxima parada era Buenos Aires, Argentina, pero lo canceló el pasado 30 de julio, pues se rumoró que fueron sus propios familiares quienes le aconsejaron que lo hiciera tras el revuelo que él armó cuando se separó de la cantante de ese país, Cazzu, con quien tuvo una hija, Inti, de 11 meses de nacida.

Ellos anunciaron su separación a finales de mayo, y 15 días después él confirmó su noviazgo con Ángela, quien le manifestó a Cazzu ser la “fans de su relación” y la tía de su hija, pero tras casarse 24 de julio con Nodal, ahora asume el rol de madrastra.

¿Nodal se reencontró con su hija?

Debido a la cercanía entre los países, este lunes se especuló que el cantante mexicano de 25 años, aprovechó para visitar a la pequeña Inti, a quien al parecer no ha visto desde mayo. Por supuesto, que se reencontró con Julieta, nombre real de la artista argentina.

En el podcast Chisme no like indicaron: “Nodal tiene dos misiones: ver a Inti y terminar de negociar con Cazzu”. Manifestaron que Nodal ha escatima en gastos para que a la pequeña no le falte nada material. Cuando ellos estaban juntos vivían en un rancho en Argentina, donde él se sentía muy tranquilo porque era poco conocido y se podía mover por el lugar con más libertad que en México.

Pero, como era de esperarse, desde que se separó de la cantante, regresó a su tierra a darle “play” a la relación con Ángela. Trascendió que actualmente está teniendo dificultad para enviarle remesas a su hija, por el control cambiario que vive ese país.

También se rumoró que Ángela no estuvo presente en esta oportunidad, pero no sería extraño de esperar que en algún momento comparta con Nodal y la pequeña. Este domingo, salió publicada la entrevista que Cazzu ofreció a un medio argentino, al que describió todo lo que vivió como “un infierno prendiéndose … y no quiero que ni una chispa me alcance”.