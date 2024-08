“Qué falso”: Nodal le jura amor a Ángela Aguilar pero fans no le creen por este detalle

Ángela Aguilar y Christian Nodal siguen viviendo a plenitud su tan cuestionado y criticado matrimonio por los que son muchas las muestras de amor que se han dedicado públicamente demostrando que siguen unidos y enamorados tras llegar al altar e ignorar la ola de hate que les ha caído encima desde que se conoció su noviazgo.

Los recién casados han estado inseparables por lo que se les ha visto disfrutando su luna de miel, así como paseos y durante sus conciertos donde se dedican palabras y gestos de amor con gran frecuencia.

Así sucedió en una de las últimas presentaciones de Nodal en donde le juró a su esposa que con él no le faltará nunca el amor, gesto que ha sido duramente criticado.

Las palabras de Nodal a Ángela por las que lo critican

A casi un mes de su matrimonio, Christian Nodal y Ángela Aguilar, se han dedicado tiempo completo, por lo que la hija de Pepe Aguilar ha sido captada en cada una de las presentaciones de su esposo observando con gran orgullo, por lo que este aprovecha algunos momentos para dedicarle algunas frases de amor.

Ahora que el intérprete se ha presentado en Chile, una vez más estuvo acompañado de Ángela quien se mostró como toda una fan al cantar y bailar sus temas, y fue arriba del escenario cuando Nodal causó euforia entre el público al cantar el tema ‘Si te falta alguien’ en donde se puso coqueto con su esposa al prometerle que nunca le faltaría amor a su lado.

“Conmigo no te va faltar amor, y si te falta lo hacemos”, se le escucha cantar al sonorense mientras volteaba a un costado del escenario donde estaba su esposa y le sonrió pícaramente haciéndole señas de que prestara atención a la letra.

Pese a sus constantes muestras de amor, internautas no creen en la palabra del ranchero, pues aseguran que también les juro amor a sus ex parejas y no les cumplió. Recordemos que en los últimos tres años estuvo comprometido con Belinda, se convirtió en padre junto a Cazzu y ahora se casó con la integrante de la dinastía Aguilar.

Sin embargo, hay quienes confían en el artista y consideran que ahora si encontró al verdadero amor de su vida y exponen lo cambiado que luce desde que está con ella, no solo físicamente, sino también anímicamente al verse mucho más feliz.