“Estan obsesionados”: Christian Nodal y Ángela Aguilar se habrían ‘burlado’ de Belinda con estas fotos

Christian Nodal y Ángela Aguilar no salen de una polémica cuando ya entraron a otra y es que, recientemente, los cantantes fueron señalados por los fans de burlarse de Belinda por una serie de fotografías que compartieron en sus redes sociales, mientras estaban de paseo en un lujoso yate junto a la familia de ella.

La pareja sigue siendo una de las más criticadas de los últimos meses, y posiblemente, su relación y enlace matrimonial uno de los más polémicos del año, pues fans aseguran que su romance fue el resultado de una infidelidad a Cazzu quien hace 11 meses se convirtió en madre de la hija de Nodal, causando la indignación del público no solo por, supuestamente abandonar a la argentina, sino a la pequeña, Inti.

Ángela Aguilar y Christian Nodal Instagram: @nodal (Instagram: @nodal)

Aunque en los comunicados que compartieron ambos cantantes, no especificaron cuáles fueron los verdaderos motivos de su separación, los mensajes de Cazzu dejaron entrever que una traición pudo haber sido el detonante de su ruptura, razón por la que, específicamente esta relación de Nodal ha sido una de las más criticadas que las anteriores.

Sin embargo, su relación con Cazzu no fue la única que ha hecho ruido en los fans, también lo que vivió con Belinda y es que, aseguran que Nodal no puede olvidarla, mientras que otros, han dejado ver que la estrella del pop no tuvo una buena relación con Ángela Aguilar, misma teoría que habría revivido con una serie de fotografías que el sonorense compartió en sus redes sociales.

¿Christian Nodal y Ángela Aguilar se burlaron de Belinda?

Christian Nodal y Ángela Aguilar no dejan de estar en el ojo del huracán, y esta vez, debido a que, los fans aseguraron que ambos cantantes se habrían burlado de Belinda con una serie de fotografías compartidas en sus redes sociales, donde mostraron más detalles de lo que vivieron en su paseo marítimo por la Riviera Maya.

Fue Nodal quien ocupó sus cuentas para presumir un poco más de lo que vivió abordo del lujoso yate de los Aguilar y parte de su viaje fuera de él mismo, fue entonces que el cantante llamó la atención por un par de fotografías donde se le ve luciendo a él y a Ángela un par de máscaras de lucha libre, que hasta ese momento parecía algo de lo más natural hasta que fans aseguraron que se trataba de una burla a Belinda por el arte que mostró para la portada de su sencillo ‘La Mala’.

Christian Nodal y Ángela Aguilar Instagram: @nodal (Instagram: @nodal)

La foto de Belinda de la que supuestamente Nodal y Ángela se habrían burlado

Este fin de semana Belinda estrenó su la canción que completa su faceta como ‘Beli-k’ con el tema ‘La Mala’ donde posó con un atuendo que causó opiniones divididas, fue este mismo por el que fans aseguraron que Nodal y Ángela se habrían burlado a través de las redes sociales.

En dicha imagen, Belinda luce una máscara de tipo crochet que es tejida por dos mujeres, mientras ella está al centro de una mesa como si se tratara de una muñeca, dejando ver los hilos que cuelgan desde la parte de su cabeza hasta su rostro. Como era de esperarse, en los comentarios los señalaron de burlarse de Belinda y los tacharon de obsesivos con la famosa estrella del pop.