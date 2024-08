¿Le esperan demandas? Tres famosos que se han ido en contra de Ricardo Peralta

Mientras el creador de contenido Ricardo Peralta está “relajado” dentro de “La casa de los famosos México”, afuera su situación está crítica, luego de las acusaciones que hizo el pasado domingo 18 de agosto cuando, indirectamente, acusó del homofóbico al actor Arath de la Torre, por presuntamente, reclamar por un atuendo que usó.

“Yo sé que tal vez tú me puedas decir, o tal vez la gente en casa, que solamente te referías a que no te gustó mi ropa, no... Yo sé que no sólo te referías a eso, para mí es muy fuerte eso, es algo con lo que he luchado toda mi vida, lo que me pongo es porque me hace sentir vivo, arriba los jotos afeminados”, fue parte del reclamo de Peralta, quien no vio venir las consecuencia de su estrategia, pues días atrás pensó que Arath se iba a “cag@#” y afuera lo iban a “entender, perfectamente”.

El artista de 49 años no se quedó callado y le pidió que usara otra estrategia para desacreditarlo: “No se vale, no juegues así, no juegues sucio. (...) No eres Wendy. Wendy Guevara es otra cosa. Búscate otra historia, porque esa ya se contó”, le espetó.

Esto trajo una avalancha de reacciones fuera de la casa, que Ricardo no vio venir. Su plan le costó al menos unos 200 mil seguidores solo en Instagram, por lo que tuvieron que deshabilitar la cuenta para evitar una debacle. La comunidad LGTBIAQ+ le retiró su apoyo, así como la agencia Epik Talent Industry, que estaba a cargo de representarlo.

Wendy y Kunno decepcionados con la estrategia de Ricardo

Los artistas también se pronunciaron sobre la forma en cómo el youtuber trató de minimizar a Arath. Y precisamente una de ellos fue la influencer Wendy Guevara, quien ganó la primera temporada del reality show, el año pasado.

“Estoy muy sorprendida con que le pasó ahorita con Ricardo y Arath, pero le doy toda la razón a Arath no sé qué intentó con ese comentario, por una forma de vestir se metió con Arath (diciendo) que no lo quiere por su forma de ser porque es gay. Nada que ver lo dela vestimenta con que sea gay. ¡Qué bueno que Arath se lo dijo claro y no dejó que lo ensuciara así, que lo dejara tan manchado”, expresó Wendy a través de su Instagram.

El otro influencer que respaldó al conductor de tv, fue Kunno, quien manifestó: “Que va a hacer Topecillo cuando se de cuenta que la comunidad apoya más, al 100%, a Arath que a él. Tenemos que admitir que si alguien critica tu forma de vestir, yo que en un momento me llegué a vestir bastante cuestionable y peculiar, o sea, es un consejo”.

Otra que le dio una contundente respuesta fue Andrea Legarreta: “Fue un intento de estrategia muy muy desafortunado evidentemente trató de poner en duda la inteligencia del público de todo. Fue absurdo, triste, ridículo, fue muy tonto de su parte siento que era evidente que quería manipular a todos y no pudo”.